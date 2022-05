Conector Sur: aguardan la consolidación de la calzada para habilitar la vía principal

martes, 31 de mayo de 2022 14:20

Por pedido de vecinos y por contingencias que surgieron en el avance de los trabajos, el proyecto de refuncionalización de Conector Sur se modificó y los tiempos de finalización se postergaron.

El director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños destacó esta mañana en radio Colón que "se realizaron mejoras y se optimizó el proyecto. Lo que originalmente tenía por objetivo modificar las rotondas e instalar un sistema de control de tránsito con semaforización, fue la oportunidad para hacer otras modificaciones. Detectamos, iniciadas las tareas, que había lozas de hormigón que estaban deterioradas en las intersecciones y lo mejoramos de forma integral".

Destacó que, por el transporte público por Red Tulum, se sumaron las dársenas de estacionamiento y las plataformas para ascenso y descenso de pasajeros. Eso impactó en la bicisenda que fue reubicada en la zona de las colectoras. "Eso amplió los plazos originales y a eso se sumó el pedido insistente de los vecinos de la calle Cenobia Bustos que pidieron no eliminar ese cruce, pese a que quedaba uno a sólo 200 metros. Con ello sumamos sumamos un cruce más con semaforización en sintonía con onda verde", explicó.

La demora para finalizar la obra se estima "en unos meses más, no obstante lo que no reta es terminar dos cruces más y habilitar la vía principal. Las otras obras podríamos hacerlas con el tránsito habilitado. Ya se terminó el cruce con República del Líbano, que lo estamos habilitando esta semana, y trabajamos ahora en la semaforización de Cenobia Bustos ya que no estaba prevista la instalación. Por otra parte, se trabaja en hormigón en la calzada y estamos esperando que adquiera la resistencia máxima que se estima en 28 días. Pasado el plazo, pintamos y habilitamos".

Agregó que la sincronización de los semáforos estará a prueba al menos durante un mes.