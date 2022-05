Ante las bajas temperaturas, refuerzan contacto con personas en situación de calle en San Juan

martes, 31 de mayo de 2022 11:19

San Juan está afectada por una ola polar y las bajas temperaturas se mantienen por varios días. Es por ello que Desarrollo Humano reforzó el contacto con personas en situación de calle para que pasen la noche en un lugar confortable.

Sergio Pelaitay a cargo del área de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano, destacó en radio AM1020 que el refugio Papa Francisco recibe a hombres hasta 60 años y en el caso de mujeres y personas mayores de 60 años pueden ser derivados al Hogar Eva Duarte, previo análisis de su situación. "El frío se adelantó pero tenemos contacto permanente con las personas en situación de calle y el censo de población nos dio un panorama certero de la cantidad y cuáles son sus necesidades".

En ese marco, en el Refugio Papa Francisco se contabilizaron 31 personas y en el Gran San Juan y otros departamentos se censó a 21 personas más. "Este número es variable y tiene que ver con que estas personas permanezcan en la provincia o se trasladen a otros lugares por trabajo. También consideramos a quienes no quieren acceder a pasar la noche en un lugar seguro ya sea porque no se acostumbran, no respetan protocolos de ingreso y se los asiste con kits de abrigo, camperas y los visitamos 2 o 3 veces por semana para hacer seguimiento", expresó.

El funcionario señaló que si se completa el Refugio Papa Francisco, se habilita un nuevo lugar. "Manejamos números parecidos a diario y eso nos permite trabajar con previsión. Tenemos personas de 27 a 57 años, en promedio, en esa condición", manifestó.