Anabel, la joven artesana que espera un trasplante de pulmón, fue sorprendida por el gobernador en su casa

martes, 31 de mayo de 2022 00:00

En la voz reflejaba la alegría. Aún no podía creer. El gobernador Sergio Uñac tocó la puerta de su casa y la abrazó. Anabel Carrizo tiene 26 años, es artesana y tiene 2 sueños en la vida. Uno es tener su máquina para sublimar en su pequeño taller. El otro es recibir un pulmón, ya que vive conectada a un respirador por el EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que padece.

El viernes pasado logró dar el primer paso para cumplir el primero y fue conocer al mandatario provincial quien se comprometió en cumplirle el primer sueño. "Vino a mi casa y estuvo muy bueno el momento. Tomamos un café y justo fue en el horario de la merienda. Me preguntó de mi emprendimiento y le dije que era un mini-emprendimiento. Tengo mi taller y le mostré los almohadones y cortinas que hago. Les encantó y me dijo que siguiera avanzando", relató aún con mucha emoción a Diario La Provincia SJ.

La visita del mandatario fue casi espontánea, sin prensa ni movilizando a gente de la zona. A las 11 de la mañana le había llamado a Anabel anunciando que iría a verla a las 15 horas. Tras esto, la familia preparó todo para recibirlo en la casa del barrio Costanera 3, en Chimbas.

"Estuvimos largo rato hablando. Me preguntó cómo hacía los almohadones y le gustó unos que había hecho. Entonces le pregunté de qué equipo era y me dijo que de Boca. Ahí le regalé un almohadón azul y uno amarillo. Me dijo que se lo iba a dar a su esposa cuando volviera de Buenos Aires porque viajó a ver al hijo", agregó destacando que el gobernador se comprometió a "hacer lo más posible para ayudar con la máquina sublimar". Además le encargó unas cortinas para la casa también con los colores de Boca.

"Me dijo después nos juntamos en mi casa. Te invito a mi casa como vos me invitaste a la tuya. Le prometí que por la ayuda le regalaba las cortinas pero me dijo que luego le diga cuanto era porque quería comprarlas. Le dije que no, porque era en agradecimiento por su ayuda", destacó.

El sueño del trasplante

Anabel fue diagnosticada con EPOC a los 3 meses de vida. Por aquel entonces su familia pensó lo peor y si bien el camino fue muy difícil, hoy ella es el orgullo de todos. Es que pese a la enfermedad y los duros desafíos que le tocó encarar, nunca bajó los brazos.

"Hace un mes estuve internada porque me entró líquido en los pulmones. Por eso empecé a movilizarme con oxígeno y ahora sigo adelante pese a todo. Como me dijo mi médico, tengo que seguir adelante porque mientras más avance mejor es eso para mi salud", expresó subrayando que "con la mochila y el oxígeno me puedo movilizar bien".

Anabel está en el puesto 17 a nivel nacional de lista de espera de INCUCAI por un pulmón. Lejos de estar nerviosa por esto y la enfermedad, ella tiene la mirada puesta en el futuro y en seguir adelante, haciendo frente a todos los desafíos de la vida. Es por eso que le puso a su taller Milagros.

"Mi sueño es seguir avanzando, vendiendo y siempre para adelante. Gracias a Dios me va lindo y he tenido mucho trabajo", expresó la joven que era vista con mucha atención por su madre Carmen Cabañas.

La mujer es madre de 6 hijos, 3 son varones y 3 mujeres. Para ella su hija es un ejemplo de vida y se siente muy feliz por tenerla. "Me siento muy orgullosa y me da alegría que ella tenga ganas de seguir adelante con todo esto. Antes estaba en el puesto 26 del INCUCAI y ahora está en el 17. Mientras ella pueda andar bien hay que seguir esperando", expresó la mamá quien confesó: "he luchado mucho por ella y para mi todo esto que hace es muy fuerte".