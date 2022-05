El Hospital Rawson tuvo una falla eléctrica y no se activó parte del sistema de emergencia

martes, 3 de mayo de 2022 11:06

A través de un comunicado oficial, el Hospital Rawson dio cuenta de un delicado hecho. Hubo una falla eléctrica que afectó al edificio y los sistemas de emergencias no respondieron en su totalidad.

"El Directorio del Hospital Dr. Guillermo Rawson informa que entre las 01:05 y 01:35 de la madrugada de hoy se registró en nuestro edificio central un fallo en el sistema eléctrico sin que entraran en funcionamiento parte de los sistemas de emergencia en ese lapso. El inconveniente se solucionó sin que se registraran efectos adversos en ningún paciente", señaló el mensaje firmado por el director Dr. Jorge Girón.

Se señaló que "actualmente se aguarda los informes técnicos de la empresa que realiza el mantenimiento interno y de Control Operativo del ministerio de Obras Públicas para detectar el origen del inconveniente y tomar así las medidas preventivas para que no vuelva a repetirse un fallo que, si bien no tuvo efectos graves, no debiera haber sucedido".