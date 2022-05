Pese a las denuncias, siguen intentando estafar haciéndose pasar por Sofía Lloveras

domingo, 29 de mayo de 2022 19:30

Días atrás, la vicepresidenta del Foro de Abogados de San Juan, Sofía Lloveras, contó que sufrió el hackeo de sus cuentas y desconocidos intentaron estafar a sus contactos de WhatsApp con el "cuento de la venta de dólares".

Pese a que realizó una denuncia y expuso públicamente las maniobras delictivas, este domingo, sus contactos volvieron a recibir mensajes engañosos, con la misma modalidad. "Hoy el estafador le escribió a todos mis contactos usando esta foto de perfil, sigo alertando que NO SOY YO, no cambié mi número de celular, NO ESTOY VENDIENDO DÓLARES", señaló Lloveras.

Noticias Relacionadas Hackearon las cuentas de Sofía Lloveras, vicepresidenta del Foro de Abogados

En un primer momento detalló que recibió un mail a partir de una cuenta falsa, en la que se le solicitaba que reestableciera sus contraseñas para poder seguir usando su cuenta de mail. A partir de eso. sus "contactos empezaron a recibir mensajes ofreciéndoles dólares y mandando datos del CBU" donde debían realizar el depósito de pesos.

En ese escenario, Sofía Lloveras realizó una denuncia en la Policía y posteriormente, la amplió el último viernes.

"Uno de mis contactos se avivó y se dio cuenta que no era yo", destacó en aquel momento. En tanto que los ladrones lograron hackear sus cuentas de Instagram y Facebook, además de su cuenta de WhatsApp.