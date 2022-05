Reptiles como mascotas, la tendencia que crece entre sanjuaninos

sábado, 28 de mayo de 2022 14:35

La tendencia de tener animales exóticos y pequeños crece cada vez más y en San Juan, los gustos y preferencias también van por ese camino. Según se conoció, en el último tiempo se notó un particular interés por poseer reptiles como mascotas que son adquiridos de criaderos y se venden con documentos para que quienes los posean puedan acreditar que no dañaron faunas locales.

Al respecto, el veterinario Aldo "Pirata" Olivares, contó que el mascotismo en sí, es decir la búsqueda por tener mascotas, creció considerablemente y en este aspecto los animales "cómodos" para cuidar comenzaron a ser más buscados.

"En general, la gente busca animales más cómodos, alternativas a la mascota del perro y el gato, como lo son peces y también reptiles como la iguana verde, la iguana overo que es de Argentina y la iguana Gecko. Si bien son más cómodos, no quiere decir que se cuiden solos", Olivares, a Diario La Provincia SJ.

Iguana Gecko - Foto:

El profesional subrayó que al momento de adquirir estos animales, hay que tener especial atención en los cuidados, debido a que hay reptiles que son de climas tropicales que hay que cuidar mucho, sobre todo en el lugar donde van a estar ya que deben contar con la temperatura y humedad adecuadas.

"También hay reptiles que son nuestros como as iguanas overa o colorada, que son argentina y sanjuanina, que requieren un hábitat más rústico y con el tema de la temperatura es más fácil de manejar. Siempre hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una mascota de ese tipo, los cuidados, necesidades, y también qué comen", explicó sobre los animales que se consiguen entre $10.000 y $15.000.

Como es el caso de las iguana Gecko, el veterinario explicó que hay que darle alimento vivo, como cucarachas que se deben criar anteriormente y gusanos que también se crían. "Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Generalmente los buscan personas que viven en departamentos porque requieren de menos espacios y no tienen olor, sin hay que evaluar todo", sostuvo.

Iguana overo - Foto:

Algunas de las especies hay que proveerles temperatura como con placas de calor o focos de rayos UV. En el caso de la especie Gecko viven entre 8 a 10 años y las iguanas de 10 a 12 años. "Es muy importante al momento de adquirir una mascota como estas, que sea un animal con la documentación correspondiente y autorización de Fauna", resaltó.

Además, deben ser adquiridos con guías sanitarias para no sacar animales de la naturaleza, no degradar el medio ambiente, que provengan de criaderos y tengan sanidad certificada, debido a que de esta forma se evitar el posible contagio de enfermedades para los humanos.

"En San Juan no hay criaderos pero en otros lugares de Argentina sí, la mayoría se traen de Buenos Aires o también Santa Fe que son lugares donde crían. Eso da tranquilidad de no hacer degradación de la fauna silvestre y en segundo lugar, un animal que venga sano y no tengan enfermedades que nos puedan transmitir. Todos los animales vienen con una guía de fauna y la entregan al momento de adquirir el animal", cerró.