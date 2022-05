Familia de Sasha tras la condena al conductor: "la lucha que tuvimos no fue en vano"

sábado, 28 de mayo de 2022 07:55

Este viernes en la tarde, y tras ser buscado como prófugo de la Justicia, finalmente fue condenado Cristian Aníbal Muñoz, el hombre que en nombre de 2021 embistió a una moto en la que viajaba Sasha Flores, quien tras el siniestro vial murió.

Después de que el hombre no se presentara a la última audiencia de control de acusación, y la familia realizara marchas para hallarlo, la policía logró su detención. Muñoz fue condenado a una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y seis años de inhabilitación para conducir.

"Estoy contenta porque la lucha que tuvimos no fue en vano. Esto tiene que cambiar, que no sigan pasando estas situaciones. La condena no va a devolver a Sasha, quisiéramos más años, pero estamos conformes porque teníamos dudas que todo esto quedara en la nada", dijo Sabrina Ibañez, hermana de Sasha, a Diario La Provincia SJ.

La desaparición del hombre hacía que el dolor de la familia de Sasha se acrecentara aún más, pero una pequeña luz de esperanza llegó cuando le dieron a conocer que Muñoz había aparecido.

El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en la intersección de calles Vidart y Superiora, donde Sasha viajaba en moto con un joven de 24 años y fue embestida por un auto cuyo conductor, Cristian Aníbal Muñoz, quedó detenido. Posteriormente, fue imputado por el delito de Homicidio Culposo Agravado por el exceso de alcohol en sangre en concurso ideal con lesiones culposas.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la moto era conducida por un joven de apellido Aballay e iba acompañado de Sasha Florencia Flores quien tras el impacto fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Unas horas más tarde, los médicos informaron que la chica no había logrado superar las heridas del choque y murió.