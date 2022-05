Con poco stock: comenzaron a vender los autotest de covid-19 en las farmacias de San Juan

sábado, 28 de mayo de 2022 13:49

Hace varios meses que los autotest se distribuyeron en el país para que las personas pudieran adquirirlo a través de las farmacias de forma privada. Un promedio de dos mil autotest de coronavirus son vendidos a diario en farmacias de toda la Argentina, cifra que empezó a aumentar en el último tiempo.

Sin embargo, en San Juan comenzaron con la venta hace pocos días. De acuerdo a lo afirmado por Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan, “hace 15 días que comenzamos con la venta de autotest en la provincia”.

“Se están comercializando en la provincia los que hay en las droguerías, no hay mucha cantidad, pero si se puede comercializar, la provincia adhirió al decreto de la nación”, resaltó Otto a Diario La Provincia SJ.

Respecto a la demanda, el profesional aseguró que “no se notó un aumento en la venta de estos autotest, fue bastante chata. Hubo consultas, en los mostradores de las farmacias, en los últimos días con el aumento de casos, pero no es significativa la venta”.

El empresario señaló que es poca la cantidad que tienen a la venta. “No hay demasiado stock, con lo cual por ahí también a la gente les cuesta conseguirlo”. Y agregó que no tienen un registro concreto de cuantos hay a la venta en la provincia.

Sobre el costo, Otto, subrayó: “el costo ronda en el orden de los $1800 a $2800, dependiendo la marca, la muestra y demás”.

“No se comenzó con la venta antes porque quizás existió una confusión en cuanto a las normas legales. Las farmacias esperábamos que ser notificados de una norma legal hecha por la provincia. Hasta que nos dijeron que estaba realizada y que se había adherido a las normas nacional, las farmacias no teníamos claro cuál era la forma de proceder. Por eso mismo no se hacía, por temor a sanciones, clausuras o no cumplir con las leyes de Salud Pública”, comentó el referente en el tema.

Carlos subrayó que algunas farmacias sanjuaninas comenzaron a vender autotest con anterioridad, estos se basaban en la norma nacional. Muchos dudaron en imitar esta acción. “Se buscó establecer una metodología única, concreta y que realmente nos diera certeza a todos”, cerró.