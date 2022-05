Subió en moto al Mercedario para hacer el récord Ginnes y Ambiente le labró una infracción

viernes, 27 de mayo de 2022 08:04

Subió el cerro Mercedario en su moto para alcanzar el record Guinness pero sin advertir que hacerlo caía en una actividad prohibida por ser área protegida y ahora deberá enfrentar una multa de la Secretaría de Ambiente. El hecho ocurrió el 12 de marzo pero ahora trascendió y rápidamente el Estado de San Juan tomó intervención.

De acuerdo a lo informado por Francisco Guevara, secretario de Ambiente de la provincia, un piloto español de Enduro recibió la infracción por este hecho al igual que la empresa organizadora y en las próximas horas recibirá la notificación.

"Tomamos conocimiento de esta situación el lunes cuando comenzó a filtrarse en redes sociales un video que publica esta persona con una página de la competencia. A partir de ahí desde el área de Dirección Protegida y equipo de fiscalización comenzó a relevar los datos de redes sociales y virtuales", empezó expligando Guevara en radio Estación Claridad.

A partir de esto se conoció que el endurista subió el cerro Mercedario, que está dentro de la estancia Manantiales, sin notificar al Estado ni pedir autorización. Gracias a un operativo de una empresa privada de MEndoza, el endurista rodó a mayor altura con su Yamaha Ténéré 700 alcanzando los 6.157 metros de altura.

Foto: www.motodinamia.com

"Teniendo la información en DV y soportes digitales, hicimos un acta de infracción hacia la empresa mendocina Inka Expeditions que fue quien organizó toda la expedición. El acta también alcanza al endurista que es el que buscó el record", agregó Guevara quien subrayó que ninguno había solicitado algún permiso sectorial y lo que es peor, "ingresaron al área protegida de Manantiales que es Parque Provincial".

El piloto en cuestión es Pol Tarrés de Rellinars y su equipo es el Trece Racing Society. Junto a él viajaron a la Argentina la productora The Who a principios de marzo con la alocada idea de coronar la cumbre del Mercedario. "Es una empresa que tiene legajo porque está habilitado por el ministerio de Turismo de la Nación y nosotros hemos comprobado que está habilitada pero no vamos a permitir desde la Secretaría de Ambiente que se utilicen estas prácticas que impacte en el Parque Provincial", apuntó Guevara.

La Ley 2315-L establece que este lugar es Parque Provincial en su articulado señala cuál es el uso que se debe hacer ahí. La infracción es por incumplimiento de dicha ley y también por incumplimiento de la ley 606 L por violación de la flora y fauna. Además el acta es por violar el Código de Falta. El monto de la multa está en manos de la Justicia de Paz de Calingasta, a cargo de la jueza Roxana Espin. "Esperamos una sanción ejemplificadora", apuntó Guevara quien se mostró "muy molesto por esta situación".

Este viernes un equipo de la Secretaría de Ambiente de San Juan viajó a Mendoza para notificar del acta de infracción a la empresa y al piloto que materializaron la situación.