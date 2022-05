Coronavirus: resaltan que se mantiene la resistencia de los padres a autorizar vacunación en escuelas

lunes, 23 de mayo de 2022 10:44

Los contagios de coronavirus aumentaron en San Juan y en el país y ello motivó nuevas medidas sobre testeos y aislamientos de casos confirmados. A la par, se trabaja para aumentar la vacunación pero en nuestra provincia, en los operativos escolares e incluso en los barriales, no se cubre una franja importante de menores de edad.

"La idea es ir trabajando en esta transición hacia la endemia ya que el coronavirus pasará a ser una de las enfermedades respiratorias con las que debemos convivir. Eso lo define la OPS y la OMS en base a los indicadores que manejamos. No vamos a buscar implementar restricciones y mantenemos las recomendaciones con respecto al uso del barbijo. Vamos a trabajar en la prevención de virus respiratorios y esa es una herramienta", manifestó en radio AM1020, la ministra de Salud, Alejandra Venerando.

Acerca de los testeos, señaló que "dejaron de ser masivos y se les da prioridad a las personas que tengan mayor vulnerabilidad y a los que tengan una comorbilidad y estén internados. Entramos en una etapa de vigilancia epidemiológica y genómica, lo que no significa que no serán testeados quienes no entren en ese estrato sino que necesitarán una indicación médica para acceder. Será el médico quien indique el testeo para COVID".

Con respecto a la vacunación, Venerando explicó que "seguimos haciéndolo en centros de salud, hospitales de segundo nivel, vacunatorio central y Centro de Convenciones así como en operativos barriales, eventos como la Feria de Artesanías y en escuelas. Es importante que sigamos aumentando el porcentaje de vacunados y esperamos que las familias acudan y los padres lleven a sus hijos".

En las escuelas, resaltó que se encuentran con una situación reiterada: "pedimos a los padres que, por favor, firmen la autorización de sus hijos. Hay una franja etárea sin vacunar y necesitamos tener ese aval. Hemos notado que hay una dificultad en ello y no sólo abarca la de coronavirus sino otras del calendario obligatorio que son muy importantes también. Nos preocupa lo que sucede ya que se les brindan todas las posibilidades para que estén inmunizados y no desarrollen formas graves de la enfermedad. La vacunación evita internaciones y muertes".