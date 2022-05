Es docente y conmovió con un gesto solidario en pleno Censo 2022: "involucrarse es lo que hace falta"

sábado, 21 de mayo de 2022 14:30

Cuando decidió participar del censo, el pasado miércoles 18 de mayo, y le designaron la zona de La Chimbera, en 25 de Mayo, no se imaginó lo que iba a pasar. Se trata de la docente sanjuanina Emilce Morán, quien terminó rescatando a dos perritos que estaban por tirar y ahora les busca hogar.

La maestra se encontraba formando parte de los operativos del censo, cuando llegó a una casa para encuestar a la familia. Allí escuchó que perritos gritaban, y en cuanto tuvo la oportunidad preguntó qué les pasaba, sin saber lo que haría posteriormente.

"Mientras estaba censando en una vivienda, escuchaba que los perritos gritaban y notaba que la señora estaba incómoda con la situación. Cuando terminé le pregunté por qué gritaban, si estaban enfermos, y me dijo que los iban a tirar en un campo, que no podían tenerlos", contó Emilce a Diario La Provincia SJ.

La situación la conmovió, y siendo conocedora del departamento, donde le dijeron que los iban a tirar, ella sabía que era un campo que no iba a pasar nadie para ayudarlos.

"Sin dudarlo le dije 'Me los llevo', no le prometí que yo me los dejara pero sí buscar alguna persona o compañeros de trabajo para encontrarles un hogar donde los cuiden. Mi hijo estaba censando por la zona cerca de donde yo estaba, entonces subí a la perrita al auto y después le dije a mi hijo. Se sorprendió pero me dijo que buscáramos al otro. Son una hembra y un macho", recordó.

Inmediatamente, Emilce publicó en redes sociales lo que le ocurrió, para encontrar una familia que se pueda hacer cargo de ellos. Sin embargo, su compromiso social dejó otro aprendizaje: "También dar el mensaje de que donde estemos y como estemos, podemos dar una mano. Ayudar al otro y dejar de estar solamente en lo de uno mismo, involucrarse, es lo que nos hace falta".

Si bien es la primera vez que realiza un rescate de esas características, aseguró que nunca compró ninguna de las mascotas que tuvo. "Nunca compré animales, creo que a las mascotas deben ser rescatadas o pedidas, siempre hay quien da perritos o gatitos, hay que poder cambiarles la realidad sino, de otro modo, terminarían en otro lugar. Siempre digo que adopten, piden, siempre hay alguien que los regala", sostuvo.

Y finalizó con compromiso: "El otro día tuve un conversación con mis alumnos por los pajaritos, me decían que ellos tenían ondas y se mostraron una que sacaron de la mochila. Les dijo que eso no estaba bien y se quedaban admirados, busco enseñarles que esas situaciones tienen que dejar de ser algo cultural que ellos hacen porque otros también. Nosotros somos los responsables".