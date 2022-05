Intimarán a los que tengan perforaciones de agua en San Juan sin declarar

lunes, 2 de mayo de 2022 08:02

El gobierno de San Juan junto con la Universidad Nacional de San Juan harán un relevamiento en la provincia para conocer la cantidad de pozos activos y desactivos que hay para extraer agua. Así lo adelantó el secretario de Agua y Energía, Ramiro Cascon, quien explicó que esto permitirá conocer puntualmente y con precisión la cuenca subterránea sanjuanina.

"Estamos haciendo un convenio con el instituto de Investigación Hidráulica para que haga un relevamiento de todas las perforaciones en uso. Hay muchas que nunca electrificaron y siguieron a diesel como la vieja forma. Además hay nuevos que no están declarados.

será para tener la información completa de la cuenca subterránea", explicó en radio Colón.

Una vez que se haga el relevamiento y se detecte pozos no declarados, se procederá a llamar la atención de sus dueños para que lo registren. "Se va a intimar a regularizar. La idea es no penalizar desde el principio sino dar tiempo moratorio. Concluida la etapa sí se penalizará pero la idea es no ser imperativo sino convocar por las buenas", agregó subrayando que "conocer el recurso nos sirve a todos, hay que saber cuántos pozos hay".

Por otro lado, destacó que la última nevada fuerte que hubo en el país, y que por fotos se vio con gran acumulación en Mendoza y Bariloche, no tuvo la misma realidad en San Juan. "No fue así en la cuenca de nuestros ríos. Fueron nevadas de poco centímetros pero no acumula, y no significa el fin de la sequía", lamentó.

Para continuar con las mediciones, la secretaría del Agua firmará otros convenios con la Universidad Nacional de San Juan.