Feria de Artesanías en San Juan: con más de 300 stands, las claves del esperado regreso

Desde el 5 al 15 de mayo, se viene la edición 27 de la Feria Internacional de las Artesanías, tras dos años de pandemia en los que no pudo realizarse. Con sede en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas, ya se confirmaron más detalles en la cuenta regresiva.

Maximiliano Cosma, al frente de la organización, detalló a Diario La Provincia SJ que están trabajando a full para la apertura en la que los visitantes podrán disfrutar de más de 300 stands. "Tendremos una amplia propuesta en un lugar que significa mucho para los sanjuaninos. Es el salto de calidad que la feria necesitaba", acotó.

Señaló que los amplios sectores van a permitir hacer un recorrido por el mundo del diseño, de productos con procesos más artesanales, las innovaciones con más intervención industrial y un protagonismo emprendedor. "Entre los expositores habrá representantes de Chile, Paraguay y Uruguay. También habrá una carpa comercial con participación de empresas locales que siempre no han acompañado", agregó.

Además, detalló que "habrá una carpa para el Mercado Artesanal Luisa Escudero y para los expositores departamentales. En el ámbito local, el regreso de la Feria generó mucha expectativa".

En tanto, lo gastronómico será un eje especial "con un gran patio de comidas con variedad de propuestas y en el que los food trucks se destacarán por su sello particular. No faltará el shawarma, la punta de espalda a la llama y las bebidas artesanales". No se descarta, además, una grilla de espectáculos.

Un dato especial para los visitantes tiene que ver con los precios de las entradas: habrá una general a $150 mientras que los jubilados ingresarán gratis de Lunes a Viernes. En tanto, los niños menores de 10 años no pagarán entrada.