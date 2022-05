Censo 2022: En San Juan, más del 85% de las viviendas fueron relevadas

jueves, 19 de mayo de 2022 07:55

Tras 12 años y con la novedad histórica del censo digital, Argentina vivió este miércoles 18 de mayo el Censo 2022 y ahora el INDEC ya analiza los datos recabamos, mientras que comienza la etapa de recupero de datos en los horarios no fueron relevados.

En este aspecto, desde San Juan se conoció a partir de cifras propias obtenidas en la provincia, que el 85% de las viviendas en la provincia fueron censadas y hasta el próximo martes, los censistas volverán al territorio para establecer contacto con los ciudadanos que no pudieron entrevistar.

"En la mañana no habrá censistas en la calle porque se hace todo el recupero de los formularios y se ven aquellas personas que efectivamente no hayan tenido contacto con el censista, a partir de la tarde y hasta el día martes, en principio sí, tal vez en San Juan haya algunos días más", explicó Marcelo Espósito, coordinador del censo en San Juan, en diálogo con Radio Sarmiento.

"Ayer hicimos un corte a las 16 horas, con un 65% de viviendas relevadas en la provincia, y a partir de ahí los datos son del INDEC, no hemos tenido el recupero de esos datos", sostuvo al respecto, y agregó: "Más del 85% de las viviendas fueron visitadas, ese es un número nuestro. Hoy INDEC abrió la posibilidad de seguir haciendo el censo digital".

En este escenario, confirmó que se han recibido quejas de algunas personas que no han tenido contacto con el censista o bien porque el censista, en algunos casos, no fue o porque no se encontraban en sus domicilios al momento que sí fue.

"Para eso, hay un periodo de recupero de datos que está previsto por el INDEC, desde el principio del operativo censal, que empieza a difundirse ahora y no anteriormente porque la idea fue que las personas, el miércoles que fue feriado, estuvieran en sus domicilios", cerró.