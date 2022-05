Paula, la joven estudiante sanjuanina que apostó al censo para trabajar

miércoles, 18 de mayo de 2022 15:45

Paula Galoviche tiene 27 años de edad y es la menor de 3 hermanos. Estudia tercer año de Recursos Humanos y su sueño hoy es recibirse. Estaba sin trabajo y tras enterarse de que buscaban censistas, no dudó en anotarse. Este miércoles debutó como censista y para ella fue todo un orgullo.

"Me anoté por necesidad de trabajar y cuando me eligieron, tuve las capacitaciones por varios días. Ya antes había trabajado haciendo encuestas y fue muy linda experiencia", comenzó contando a Diario La Provincia SJ.

Muchos de las 11 mil personas que trabajaron haciendo el censo, ya habían realizado esta labor en la edición 2010, que fue el último que se hizo. Sin embargo muchos vivieron esta edición 2022 con gran expectativa por ser la primera experiencia e incluso laboral.

"Estaba contenta cuando me eligieron. Venía de una mala racha de trabajo y participar del censo es súper importante. Hace 2 años no se pudo hacer y ahora siento que nosotros estamos aportando el grano de arena", agregó.

La joven vive en Rivadavia con su novio y por eso la zona que le tocó para llenar los cuestionarios fue la del barrio Natania XV. "Me contestó la mayoría y me dijeron muchos que no pudieron hacer el censo digital porque el mapa no les registraba la vivienda. La verdad que tuve buena respuesta de la gente, menos una persona que no me quiso dar algunos datos puntuales", señaló.

Por otro lado destacó: "me gustaría que estos datos del censo sean para bien, para que se puedan aplicar todas las políticas que haga falta. Mi sueño ahora es recibirme, conseguir trabajo y poder seguir trabajando y estudiando".