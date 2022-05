Enfermedad inflamatoria intestinal: destacan que es habitual en jóvenes y alertan sobre los síntomas

miércoles, 18 de mayo de 2022 23:00

Este 19 de mayo, se conmemora en todo el mundo el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una fecha para visibilizar sobre la afección que afecta a muchas personas en el mundo, y también en San Juan.

Al respecto, el referente en el área, el doctor Nicolás Arancibia, destacó que a menudo esta enfermedad se presenta en niños y jóvenes, aunque también hay casos en personas de la tercera edad.

"Esta enfermedad afecta a gente joven, principalmente, aunque también a personas de la tercera edad. Tiene síntomas muy variables, dolor abdominal, diarrea, sangrado, y habitualmente el diagnóstico se hace de forma tardía excepto el paciente que consulta de forma precoz. Pero es una enfermedad común, no es tan infrecuente como se piensa", explicó Arancibia a Diario La Provincia SJ.

Según el profesional, esta es una enfermedad autoinmune que tiene una base genética, es decir, el paciente afectado tiene predisposición genética para desarrollala. "A lo largo de la vida ocurren eventos que no se saben bien cuales son pero se cree que podría ser una enfermedad infecciosa que aumenta la permeabilidad intestinal y eso genera una respuesta inflamatoria a nivel sistémico con repercusión a nivel intestinal", sostuvo.

Aunque en San Juan no se manejan cifras respecto de los casos que año a año se detectan, Arancibia resaltó: "Suele ser una patología pediátrica y en gente joven, y bastante persistente en los síntomas. El paciente tiene síntomas, persiste en el tiempo y repercute en el estado general de cada uno, y eso los llevan a consultar. Si no consultan los hijos del paciente, consultan los padres del hijo que está enfermo. No son infrecuentes pero no es común que lleguen a estadíos muy avanzados de la enfermedad".

Por eso, este 19 de mayo es un día para visibilizar esos síntomas y prestar especial atención a las recomendaciones médicas en cuanto a estudios, y así lograr un diagnóstico certero y correcto.

"Hay que estar alerta ante la síntomatología, y eso no es sólo un mensaje para los pacientes sino también para los médicos ya que es una enfermedad muy común. Esta es una enfermedad que se confunde mucho con otra que es muy común, como el Síndrome de Colon Irritable con la que tiene características distintivas", finalizó.