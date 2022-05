Censo 2022: aclararon que en San Juan podrán abrir los negocios atendidos por sus dueños

martes, 17 de mayo de 2022 11:10

Abel Hernández, subsecretario de Seguridad de San Juan, señaló que la provincia flexibilizó el horario de trabajo para algunas actividades comerciales en referencia a las restricciones impuestas para el desarrollo del Censo 2022 que se desarrollará en todo el país. El funcionario precisó que los pequeños almacenes de barrios y atendidos por sus dueños podrán abrir sus puertas, mientras que las confiterías y locales nocturnos podrán trabajar hasta la madrugada de este miércoles.

“El censo es obligatorio y tenemos que estar en casa para poder contestar. Dentro de las restricciones que se establecen en los decretos tenemos las funciones teatrales, las exhibiciones cinematográficas, las competencias deportivas y toda actividad que lleve a concentración de personas. Los lugares que deben permanecer cerrados son las confiterías, los restaurantes, las panaderías, los clubes deportivos y locales de ventas de mercaderías. No me refiero a los almacenes de barrios que por lo general es atendido por el dueño y local esta contiguo a la casa. Ese local puede permanecer abierto como también un kiosco que funcione en la casa de su propietario”, indicó Hernández en declaraciones a AM 1020.

El funcionario provincial brindó los detalles para la actividad de confiterías, pubs y restaurantes. “Desde el Comité Censal cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda de la provincia ha dado una serie de pautas flexibilizando algunas situaciones. Estas normativas llegan también a quienes tienen locales nocturnos y empiecen con su actividad el día 17 a la noche podrán terminar a las 4.30 del miércoles del 18 de mayo. Es decir que los restaurantes, pubs y confiterías pueden trabajar normalmente hasta este horario”, dijo.

Hernández comentó que la Policía de San Juan desarrollará un amplio operativo para brindar seguridad a los censistas durante la jornada de este miércoles en todos los departamentos de la provincia.