Femicidio Cristina Olivares: realizarán una marcha para repudiar los beneficios de Palma

lunes, 16 de mayo de 2022 21:30

La noticia de que Miguel Palma visitó a sus padres, con autorización de la jueza Reverendo significó cayó muy mal en la familia de Cristina Olivares. Así lo confirmó el padre de la víctima, Antonio Olivares, quien además comentó que realizarán una marcha para pedir que se cumpla la condena de los asesinos.

La marcha será este martes 17 a las 8.30 en plaza Aberastain, Pocito. La salida del autor del hecho el pasado jueves a la vivienda de sus padres de Villa Krause, causó revuelo e indignación.

“Nos juntaremos con todas las madres de las víctimas de femicidios e iremos hasta tribunales, para hablar con la jueza Reverendo y le pediremos explicaciones. Palma tiene los padres en perfectas condiciones, no están enfermos, no le tendrían que haber dado ninguna salida, todos vamos a reclamar eso”, resaltó el padre de Cristina a Diario La Provincia SJ.

El hombre detalló que “vinieron para avisarme que la jueza quiere hablar conmigo, mañana vamos a hablar, después de la marcha hablaré con ella para que me dé explicaciones”.

Esta decisión les generó mucho dolor e impotencia. “Hacen años que salía, pero nunca lo había podido constatar. Desde que mataron a mi hija me di cuenta de que todo lo que uno hablé hay que tener pruebas, por eso comencé a investigar y pude ver cuando lo estaban bajando de la camioneta del Servicio Penitenciario en su casa. Una verdadera vergüenza, una burla para la familia y para todos los sanjuaninos”, remarcó Olivares.

El padre de la víctima aseguró que cuando escuchó la condena de los asesinos sintió que se había sacado una mochila, era la sentencia que él esperaba. “Cuando les dieron la reclusión perpetua a los tres por igual, sentía que había cumplido mi misión, mi deuda con mi hija. Prometí cuando reconocí el cuerpo de mi hija que llegaría hasta las últimas consecuencias para hacer justicia, creía que se había logrado, pero tendré que seguir peleándola para que se cúmplala condena”, aseguró.

“Mañana vamos a estar en la marcha, va ser muy interesante porque me voy a sacar el gusto de hablar con esa mujer y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a tener contemplaciones en otro momento la tuve, porque me lo pidieron, para esa condena no hay privilegios. No llevan ni 10 años y ya un Rosa Videla pidió la transitoria y Palma está teniendo salidas extraordinarias hace un montón entonces que es lo que me queda pensar a mí. Se burlan de las personas, creen que nosotros porque hemos perdido a un ser querido por asesinos como estos somos ignorantes, estoy con mucha rabia”, destacó Antonio.

El hombre describió que los niños se encuentran bien e intentan que lleven una vida feliz, a pesar del contexto que están viviendo. “Más allá que no tienen a su madre, nos tienen a nosotros y hemos tratado de que sean felices… nosotros peleándola yo con cáncer, es mi preocupación mi enfermedad por los niños. Estábamos tranquilos, desde que se hizo justicia, pensaba que se iba a respetar lo que se dijo, y no fue así”, cerró.