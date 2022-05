Cynthia, madre de Julieta Viñales: "tus sueños se apagaron, sin decidirlo te obligaron a marcharte"

lunes, 16 de mayo de 2022 16:47

Un día de dolor, angustia y lucha es la que está atravesando la familia de Julieta Viñales, quien murió el 4 de marzo del 2022 con solo 18 años. La joven había sido operada de las amígdalas, pero su situación empeoró y desencadenó un triste final.

Cynthia Aboal, recordó a su hija en el el día de su cumpleaños, la joven cumpliría 21 años, este lunes. "Si bien todos los días cuestan, hoy 16 de mayo nos va a costar mucho más. Hoy cumplirías tus tan esperados 21 años. Tanto hablabas de tus 21, tantos proyectos tenías, tantas cosas por cumplir, lo nombrabas repetidamente, iba a ser como un antes y un después en tu vida", describió la mujer.

"Tus sueños se apagaron a los 18, de un momento a otro, sin decidirlo te obligaron a marcharte, a que tus sueños en esta tierra desaparecieran. Nos dejaron sin verte disfrutar de la vida, sin poder recibirte, sin poder formar una familia, sin poder cumplir tus sueños. Él, Maximiliano Babsia, se llevó todos tu sueños, sin darnos una explicación, sin tratar de solucionar su error, tapando todo para que no saliera a la luz su negligencia en tu cirugía de amígdalas , una cirugía sencilla, pero era una cirugía sencilla si estabas en manos de un profesional responsable", continuó la mujer.



Además agregó que "todavía siento como si fuera ayer ese momento en que te conocí por primera vez, ese amor único e indescriptible. Sólo le pido a Dios que el día que yo parta no nos separe nunca más, sólo te puedo decir que estás presente en cada instante de nuestras vidas, que no hay día que no pensemos en vos y que te extrañamos cada día más, no puedo decirte "Feliz cumple mi vida" solo puedo decirte que en el lugar donde estés seas feliz que nosotros acá nos vamos a encargar de aquellos que se llevaron tus sueños paguen por lo que te hicieron".



"Estés donde estés , estás en nuestras vidas, besos de luz para vos princesa" Te amamos Juli Viñales", resaltó la mujer.

Respecto a la causa la madre de Julieta remarcó que en diciembre salió la imputación del otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía "Ellos apelaron, luego pasó al Ministerio Publico Fiscal y de allí pasó a la Cámara penal Nº2. Estamos esperando la resolución del procesamiento, no cabe ninguna duda lo que le hizo a mi hija, tenemos muchas pruebas, informes de peritos, fotos, declaraciones de médicos, .nada tiene a favor este delincuente", cerró.