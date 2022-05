Valeria, la sanjuanina que censa en la zona rural: "censar en el campo es maravilloso"

domingo, 15 de mayo de 2022 21:21

Munida de credencial, formularios y otros artículos de trabajo, Valeria se acercó de modo lento a una de las pocas viviendas de la zona, enclavada entre los cerros sobre una calle de tierra y rodeada de árboles y desde lejos empezó a golpear sus manos en inocultable intención de hablar con los habitantes.



Una sonrisa contagiosa fue lo primero que cruzó por la puerta de la casa y un estruendoso "buen día", rompió la monotonía del paisaje en extremo calmo, con el sol penetrando entre los árboles e iluminando el piso de tierra de la finca.



De inmediato Jorge, quien salió a su encuentro, supo que Valeria había llegado para censarlo apenas vio su pechera identificatoria y, con gran predisposición, le ofreció asiento en unas sillas del patio y se dispuso a contestar.



Como en todo el país, en la provincia de San Juan también se lleva a cabo el Censo Rural 2022 con más de 13.000 personas que participan de los operativos que se vienen realizando desde el lunes pasado y hasta pasado mañana.





De la última edición censal, la realizada por el INDEC en el 2010, resultó que la provincia cuyana tenía por entonces una población rural de 87.672 personas, lo que representaba el 12,9% del total de habitantes. De ellos, 37.617 vivía en pueblos de menos de 2.000 habitantes y el resto dispersa en campo abierto, sin constituir centros poblados.



"La experiencia de censar en el campo es maravillosa porque la gente que encontramos es muy respetuosa, muy humanos, cálidos. Siempre conversa y se explaya", dijo Valeria, una de las censistas que caminaba por la localidad de La Rinconada, en el departamento Pocito, ubicado a unos 24 kilómetros al sur de la capital provincial.



"Me pareció muy lindo y coordinado", le dijo Jorge a Télam cuando terminó la entrevista y admitió: "Es la primera vez que hago un Censo y eso que tengo 58 años, pero siempre me encontró trabajando".



Jorge señaló que le gustó que me preguntaran sobre cómo se autopercibe. "Si bien yo estoy casado y tengo hijos, pienso que hay gente que vive de otra manera su vida, y deben ser tenidos en cuenta", reflexionó.





Jorge está de vacaciones, pero trabaja desde hace 30 años en el Hospital de Pocito y recorre cinco kilómetros todos los días para ir a trabajar.



"Lo que más me gustó que pregunten es por las cosas de la casa", sostuvo. Es que le brindó la oportunidad de contarle a la censista Valeria que la casa de ladrillos y techo de madera donde vive "la hice yo con mis manos".



Más distendido, le dijo a Télam que acá había una casa de adobes muy vieja de mi abuelo y como ahora yo soy el dueño con escritura y todo, de a poco me puse a construir la casi que la diseñé yo y la dibujé hasta con las medidas y la fui construyendo hasta que por fin podemos vivir en ella con mi señora", dice orgulloso.



La casa, rodeada de aguaribayes, moras y siempre verdes, está ubicada al pie del cerro donde se encuentra un lugar muy famoso en San Juan que es el "Baño de la Lechuza", una cerrada quebrada con un surgente de agua azufrada que está a unos 1.000 metros de donde vive Jorge.



Pero más entusiasmada con la entrevista con la censista estaba Mónica, una sencilla mujer de hogar que en principio se mostraba nerviosa, pero que luego, durante la entrevista se distendió. "Me sentí cómoda y contesté todo", dijo satisfecha.



Y agregó: "Vivo con mi marido, tengo un hijo y dos nietas de 9 y 4 años, a las que cuido casi todos los días, más que nada a la chiquita cuando llevan a la mayor a la escuela".



Relató a esta agencia que "ama" las reuniones de la familia porque la divierten. Y definió a La Rinconada, donde vive, como "un lugar muy tranquilo, con una paz que no se cambia por nada. Es hermoso".



Mónica tiene pocos vecinos y todos ellos, contó, "viven lejos". Ella reside en La Rinconada desde que se casó, hace ya 31 años.



Entre charlas distendidas, sonrisas cálidas y agradecimientos por la visita, se sigue haciendo en Censo rural en San Juan, "con la colaboración de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Educación, de Salud y de Desarrollo Humano en los departamentos, con los asistentes municipales conjuntamente con las policías comunales que nos están ayudando en la tarea de llegar a las zonas de más difícil acceso", dijo la ministra de Hacienda de San Juan, Marisa López en conferencia de prensa.