Ángel tiene parálisis cerebral y necesita urgente una casa para vivir con su familia

domingo, 15 de mayo de 2022 12:36

Rosa del Carmen tiene dos hijos, una nena de 6 años y Ángel de 17 que padece parálisis cerebral. La mujer junto a su pareja comenzó a construir una casa pero necesita ayuda para poder terminarla. Con esfuerzo y sacrificio se compraron un terreno para empezar a levantarla pero las dificultades económicas le imposibilitaron concretar este sueño y ahora necesita urgente un lugar donde vivir.

“Compré un lote y ahora estamos haciendo una casita porque en donde estamos nosotros es prestado y hace unos días me dijeron que tenía que desocupar. Estamos haciéndolo, pero en realidad no nos alcanza para comprar lo que es material”, comenzó explicando Rosa, mamá de Ángel, a Diario La Provincia SJ.

La familia vive en Tres Esquinas, Media Agua, Sarmiento. Lo que piden es que le ayuden a construir un espacio para ir viviendo hasta tanto puedan avanzar con el resto de la casa. "Mi hijo sufre mucho de los fríos y ahora lo tengo enfermo del pecho. La casa en la que vivimos es prestada asique estamos tratando a ver si la terminamos construcción para podernos ir”, explicó.

La mujer remarcó que se dedica de lleno al cuidado de sus hijos. Su marido trabaja en el campo y están pasando por una difícil situación. “Nunca he pedido nada, en realidad no me gusta hacerlo, pero ahora en la situación en la que estoy me pone mal. La casa donde vivo no es mía y me tengo que ir. En mi lote me falta terminar de poner el techo, revocar, entre otros detalles”, subrayó.

Otro de los impedimentos que tiene es que le debe hacer controles diarios a su hijo, por ello debe viajar hacia la Capital permanentemente. “Tiene que tener un neurólogo de cabecera, que ahora tengo dificultad para poder conseguirlo. Lo llevo a que le hagan ejercicios en las piernas. El tema del traslado y movilidad es un problema porque no cuento con eso. A veces, a los ejercicios se los hago yo en la casa. Después que pasó lo de la pandemia no lo pude seguir llevando. Me dificulta mucho el traslado porque son complicados los colectivos”, contó Rosa.

Ángel toma una medicación permanente y usa pañales, todo esto debe comprarlo. “Por este motivo se me dificulta seguir comprando los materiales, hoy en día no alcanza nada”, indicó.

“Los cambios de clima le hacen mal a él, a parte a donde nosotros estamos tengo que tener permanente una estufa prendida, debo tener leña y todas esas cosas para tenerlo a el calentito”, concluyó.

Para donaciones contactarse con: 2644842504 (Rosa)