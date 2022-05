Comedor del CUIM: trabajan para terminar las instalaciones y ponerlo en funcionamiento

viernes, 13 de mayo de 2022 13:37

Trabajan intensamente para que pronto el comedor universitario del CUIM pueda estar en funcionamiento. Así lo confirmó el Secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina Rojo quien indicó que el edificio ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), ya está listo en la parte edilicia pero falta ultimar detalles. Actualmente están trabajando en las instalaciones necesarias, para ponerlo en funcionamiento.

“Ya se licitó una obra de 11 millones de pesos, para llevar el tendido eléctrico necesario para que haya una tensión correcta en la cocina y en el salón. Actualmente, con la tensión eléctrica que hay no podrían ni pueden funcionar ni los aires acondicionados”, resaltó el Secretario de Bienestar Universitario a Diario La Provincia SJ.

Además, afirmó que el rector habilitó para hacer le nuevo tendido eléctrico que se ha licitado y ya se ha presentado a una empresa. "Esta todo en regla y arranca en cuanto antes esa obra”, apuntó.

Lucas Molina detalló que en simultaneo están haciendo las instalaciones y adaptaciones a algunos errores de planificación que hubo. “Para poder instalar las maquinas correctamente, instalamos unas campanas, cocinas, hornos, en definitiva, estamos realizando ese proceso”, sostuvo.

El referente en el tema confirmó que “no puedo dar fechas aproximada de apertura del comedor, porque me parecería un poco irresponsable, ya la universidad se comprometió que se iba a abrir en agosto del 2019 y todavía no se hace. Nosotros lo que, si garantizamos, es que estamos trabajando permanentemente para abrirlo lo antes posible, pero no quiero dar una fecha, ya estamos en falta como para seguir pateando la pelota para adelante”.

Por otro lado, resaltó que están en marcha para una licitación para comprar 1000 bandejas para este comedor. “Actualmente en el CUIM comen 300 personas, pero nos vamos a preparar para un crecimiento, que esperamos que siga teniendo la universidad de 1000 porciones diarias. Las instalaciones que tiene el comedor son más que suficientes para dar ese servicio a esa cantidad de personas”, subrayó.

Todas las instalaciones son de nivel profesional y están preparadas para grandes volúmenes de trabajo. “La cocina consta de una zona de carga y descarga, un depósito, 3 cámaras frigoríficas, 2 hornos rotativos, unas hornallas profesionales, una marmita profesional, 1quemador profesional. Cuenta con una zona de preparado de crudo y una zona preparado de cocido” cerró.