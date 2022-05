Hepatitis aguda de causa desconocida: qué cuidados se deben tener en la escuela

jueves, 12 de mayo de 2022 18:42

Un caso presunto de hepatitis aguda de causa desconocida se registró en San Juan y afectó a un nene de 2 años. Internado en el Hospital Rawson, permanece estable y se aguardan los resultados de muestras enviadas al Instituto Malbrán que podrían esclarecer la situación.

Al comunicarlo, especialistas de Salud Pública y del Hospital Rawson remarcaron que las familias de menores entre 0 a 16 años deben estar atentos a síntomas y reforzar algunos cuidados.

La hepatóloga Paulina Bordón señaló a la prensa que "la hepatitis no es una enfermedad estacional; es una enfermedad de consulta frecuente en pediatría. No se encontró la causa del paciente y aguardamos los resultados del Instituto Malbrán. No debemos tener miedo sino estar alertas".

La especialista señaló que tanto en la casa como en la escuela se deben tener algunos cuidados: "es importante resaltar el lavado frecuente de manos, limpieza de botellas de agua y de vasos que lleven a la escuela y que deben ser ambas de uso individual. A ello, se suma el correcto uso e higiene de los utensillos".

"Los síntomas no pasan desapercibidos ya que los niños tienen coloración amarillenta en la esclerótica (parte blanca del ojo), dolor abdominal intenso, dolores gastrointestinales inespecíficos, coloración anormal en orina (oscura) y materia fecal (blancuzca). Pueden presentar fiebre o no. Ante estos signos, se debe consultar al pediatra de cabecera", resaltó.