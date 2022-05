Censo 2022: trabajan con los 19 municipios en el abordaje a personas en situación de calle

jueves, 12 de mayo de 2022 08:50

Faltan sólo pocos días para que comience el Censo 2022 en todo el país, establecido para el próximo miércoles 18 de mayo, y en San Juan ya preparan el desglose del trabajo por grupos.

Uno de ellos es el procedimiento que se realizará para censar a personas en situación de calle, por quienes ya se trabaja en conjunto con los 19 municipios con el fin de establecer las zonas en las que se encuentran y proceder a los abordajes.

"Tenemos diagramado un mapeo que se hace en forma trimestral, pero que en este caso hemos utilizado las últimas dos semanas para mapear nuevamente la ubicación y zonas donde hay gente que está en situación de calle, y que no aceptó la invitación de estar en los refugios", dijo el subsecretario de Articulación Abordaje Territorial, Cristian Morales, en diálogo con Radio Estación Claridad.

"Tenemos las zonas predeterminadas, no obstante hemos pedido a los 19 municipios de forma escrita, la información sobre personas que ellos puedan tener de personas, principalmente en departamentos alejados. Lo hemos articulado con las áreas sociales de los municipios, de manera tal de tener novedad. Más del 90% se concentra en Capital. Queremos tener localizadas las zonas más allá de la gente que vamos a censar que concurre todas las noches al refugio Papa Francisco", sostuvo sobre el procedimiento de trabajo.

Morales detalló que por noche asisten al refugio cerca de 25 personas, y se estima que en total, solo en Capital el número ronda las 60 personas, incluyendo a quienes asisten al refugio.

"En esta época tenemos una dificultad a la que debemos estar muy atento, que son los trabajadores golondrinas que están en San Juan de paso hacia Mendoza u otra parte del país, y muchas veces pasó que se quedaron una semana, no pagan un hotel y terminan durmiendo en plazas u otros lugares. No van a ser consideradas en el censo estas personas, porque en esta oportunidad es un censo de derecho y no de hecho como los que se hacían antes", aseguró.

Y agregó: "La posibilidad de hacerlo en un lapso de 48 horas previo al censo, da la posibilidad de volver en otro momento. Los mismos equipos y zonas que van a trabajar el lunes, son los mismos que van a estar el martes de manera tal que no censar dos veces a la misma persona. Vamos a tener la posibilidad de volver y abordar el caso en otro momento, eso nos lo da la ventana de INDEC para ubicar a quienes están en situación de calle".

En este caso, remarcó que ya se tiene contacto con ellos, debido a que todos los años se realizan los conocidos operativos de invierno, en los que se insta a las personas a que vayan a los refugios.

"Les informamos los servicios que hay, y aún así, ante la negativa a acceder a ese servicio, el Ministerio del brinda elementos e insumos. Esa mochila siempre se hace a fines de mayo a los fines de afrontar el invierno y estamos en contacto, sabemos las zonas en las que están. Por eso intensificamos ese mapeo y tenemos identificado dónde están", cerró.