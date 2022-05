Alcohol al volante: preocupa la fuerte incidencia en siniestros viales fatales en San Juan

jueves, 12 de mayo de 2022 22:06

Tras la etapa de confinamiento en pandemia de COVID, San Juan fue retomando la normalidad en la circulación de tránsito. Ello también trajo como consecuencia el aumento en las cifras de siniestros viales, algunos de ellos con consecuencias fatales y con incidencia del consumo de alcohol.

"Estamos encarando un trabajo conjunto de capacitación e información con la Policía de San Juan ya que ellos son los primeros en actuar en los siniestros viales. Si bien los controles de alcoholemia son rigurosos, necesitamos abordar estrategias de concientización y lograr cambios en los conductores sanjuaninos, de todo tipo de rodados", señaló Carlos Romero Grezzi, director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad.

Destacó que en la provincia, "el alcohol ha sido un agravante en siniestros viales en los que hubo fallecimientos. En un informe que elaboramos junto con la Morgue Policial, el dato fuerte fue que el 30% de fallecidos en siniestros viales tenía alcohol en sangre. En lo que va del año, hubo choques en los que conductores causaron la muerte de ciclistas y motociclistas por el consumo de bebidas alcohólicas. Esto obliga a tomar medidas que apuesten fuertemente a la prevención".

Marcó que, en ese contexto, ciclistas y motociclistas son los más vulnerables: "en la estadística, el 52% de los fallecidos circulaban en moto".

Con un mapa de situación, destacó que los fines de semana y los feriados "son días en los que el consumo aumenta y no se fortalece la figura del conductor responsable, algo que tuvo una fuerte difusión en la prepandemia y que debemos recuperar".

Muerte y "alcohol excesivo"

Inició el período de investigación por la muerte de Alberto José Ahumada, un motociclista que caminaba con su rodado con una rueda pinchada por Calle 5, metros antes de llegar a Ramón Franco, en Rawson y fue embestido por Sergio Benegas. El hombre esperará en libertad el juicio.

En audiencia de formalización se imputó por el delito de "homicidio culposo" por manejar en estado de ebriedad. Las pericias determinaron que tenía 2.67 grs. de alcohol en sangre, lo que podría valorarse como agravante. El juez de Garantías Eugenio Barbera le trabó un embargo por $800 mil.

La familia de Ahumada mostró su pesar por la decisión judicial y aguardan el proceso. "Como familia estamos destrozados. Ese día, nos levantamos con la noticia que mi hermano había tenido un accidente; nos llamaron por teléfono. Llegué al lugar del accidente y mi hermano estaba muerto; tirado en el pavimento. Esto destruyó a toda la familia. Mi padre está destruido; 75 años y tener que enterrar a su hijo. Mi hermano cuidaba a mi papá", dijo Érica Ahumada en radio AM1020. El fallecido tenía 4 hijos.

Insistió en que la Justicia debió mantener la prisión preventiva: "mientras nosotros tenemos a nuestro hermano en el cementerio, él está en su casa. Me parece injusto que la justicia no lo mantienen preso mientras hacen lo que tienen que hacer. Él es culpable y no fue responsable al estar detrás de un volante, al tomar tanto alcohol".