Hepatitis aguda de causa desconocida: síntomas y cómo está el nene sanjuanino

miércoles, 11 de mayo de 2022 11:01

El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles sobre un caso de "Hepatitis aguda de origen desconocido" que afecta a un nene sanjuanino de 2 años, internado en Pediatría del Hospital Rawson. Con estudios se descartó que el pequeño tenga las enfermedades A, B y C, de Epstein-Barr y citomegalovirus, con lo que no se detectó qué lo afecta. A nivel país, ya se denunciaron varios casos de los cuales, un nene rosarino fue trasplantado de hígado y hay otro menor en espera de órgano.

"Lo particular y bueno de este caso es que el niño se encuentra correctamente vacunado según su edad y tiene las dosis contra Hepatitis A y B. El menor se encuentra estable", marcó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré en conferencia de prensa.

En tanto, la Dra. Paulina Bordón, quien atiende al paciente, expresó que "está internado en sala común y permanece estable. No tiene signos de enfermedad avanzada en el hígado y neurológicamente está bien. Se envió a analizar al Instituto Malbrán una muestra de sangre y de materia fecal y no sabemos cuándo estarán los resultados".

Señaló que "con el laboratorio se descartó que tenga la enfermedad en sus formas más comunes, como A y B, que pueden desarrollarse aún estando vacunado. No tiene factores de riesgo como para tener otro tipo de hepatitis. Además, las hepatitis comunes no dejan secuelas, más allá de que pueden ser agudas, y en cuestión de semanas se resuelven. Pero en este caso, al no saber la causa, desconocemos cómo se desarrolla. No podemos anticipar tiempo de evolución y de resolución de la enfermedad; incluso de aparición de complicaciones al no conocer su causa".

Bordón detalló que "el alerta nacional habla de casos desconocidos e indeterminados. En nuestro país se han registrado casos antes pero ahora tenemos una situación particular. Son pacientes con enfermedad hepática aguda que pueden recuperarse o en algunos casos, se necesitan trasplantes. Estamos ante un panorama esperable y que ocurre todo los años. No sabemos si la originan virus o causas ambientales o tóxicas".

Salud Pública compartió los síntomas a vigilar, especialmente en menores de 0 a 16 años: