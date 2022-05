Hepatitis aguda: confirmaron un caso sospechoso en San Juan de causa desconocida

miércoles, 11 de mayo de 2022 10:17

El Ministerio de Salud Pública, fue notificado por el servicio de pediría del Hospital Dr. Guillermo Rawson, de un caso de Hepatitis de origen desconocido, cumpliendo con las recomendaciones y el alerta que fue enviada oportunamente a los hospitales y centros de salud de la provincia.

La División Epidemiología fue notificada de manera rápida para comenzar con la vigilancia y los controles médicos. El niño se encuentra internado y su estado de salud es estable, cuenta con el calendario de vacunación completo.

El paciente fue evaluado de manera inmediata por los pediatras y hepatólogo de dicho nosocomio, actuando de manera rápida y precisa con la vigilancia epidemiológica correspondiente.

Se solicitaron análisis para Hepatitis A, B y C y de Epstein-Barr y citomegalovirus, arrojando todos resultados negativos. Quedaron pendientes, por parte del Instituto Malbrán, los análisis de F41 para Adenovirus, y de Hepatitis D y E.

Es importante destacar que los equipos de salud tanto de las zonas sanitarias, como de materno infancia, del Hospital Rawson, de laboratorio y la Sociedad de Pediatría fueron sensibilizados y capacitados para que puedan actuar de manera inmediata, demostrando que la vigilancia epidemiológica está alerta y está funcionando correctamente.

Recomendaciones para prevenir hepatitis

El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de -controlar y completar el Calendario Nacional de Vacunación:

-Realizar la Higiene frecuente de manos

-Evitar el contacto con personas enfermas

-Cubrirse al Toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca

-Se debe prestar atención a síntomas en personas de 0 a 16 años.

Síntomas

Ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconseja consultar al médico.

Qué es la Hepatitis

La Hepatitis significa inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune.

En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus.

Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C. El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles a través de vacunas.

Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.