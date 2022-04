Sin refuerzos de colectivos, hay una venta medida de pasajes de larga distancia para Semana Santa

sábado, 9 de abril de 2022 08:30

Faltan tan sólo pocos días para que comience Semana Santa y a comparación de lo que se registraba antes de pandemia, desde la Terminal de Ómnibus de San Juan revelaron que los niveles de ventas de pasajes de larga distancia están muy por debajo de lo esperado.

Es que esta vez, tras dos años de coronavirus y protocolos, las empresas tienen la oportunidad de volver a funcionar con normalidad e incluso poner refuerzos de colectivos para viajes a otras provincias. Sin embargo, las ventas no los reflejan así, a menos de una semana de los días de movimiento turístico, hay donde aún no completan la totalidad de los colectivos y las expectativas para lo que resta no son las mejores.

"Las ventas no son los que esperábamos, está el coche de línea que sale habitualmente y no se sabe si conviene poner un refuerzo. Dentro de la provincia, Jáchal e Iglesia se mueve un poco más, Vallecito también, pero los viajes a Córdoba o Buenos Aires, normal. Va a ser un coche el que va a salir y para poner refuerzo hay que esperar", comenzaron relatando desde las empresas "Del Sur y Media Agua y 20 de Junio", a Diario La Provincia SJ.

Hasta 2019, a una semana de Semana Santa las empresas ya tenían todos los pasajes vendidos a diferentes provincias, incluso con refuerzos de unidades incluidos. Esta vez, el movimiento es menor y señalan que las suba de precios pudo haber influido en la decisión de hacer turismo interno.

"Mendoza es un destino que sale en el momento, no tan anticipado como Carlos Paz, el resto de Córdoba o Buenos Aires, por eso no nos podemos anticipar. A Córdoba, el pasaje sale en $4150 de ida y a Buenos Aires $7840. Desde Buenos Aires hay más movimiento para acá, pero de acá, a no ser que vayan a hacer un trámite de mucha urgencia no lo hacen", indicaron.

Hasta el momento, las consultas son más que las ventas y aunque Carlos Paz se presenta como un destino fuerte que ofrece la posibilidad de disfrutar de Semana Santa, lo mismo desde San Juan sigue siendo "medido".

La misma realidad se reflejó también desde la empresa "Autotransporte San Juan y San Juan - Mar del Plata", quienes aseguraron sí estar vendiendo pasajes a la costa argentina, aunque también sin refuerzos de colectivos. "Desde el miércoles al domingo hay pasajes vendidos a Mar del Plata, incluso hay quienes todavía se están tomando vacaciones que no pudieron en el verano por la última ola de contagios", señalaron a este medio.

"Al Norte del país, Tucumán y Córdoba son otros de los destinos que se venden. Con relación a antes de la pandemia, la diferencia es abismal, todavía no se recupera en un 50%, hay muchos servicios que todavía no están habilitados y siguen suspendidos, no hay refuerzos", agregaron.

Desde la forma revelaron que los pasajes que se vendieron, muchos se pagaron con dinero en efectivo y Mercado Pago, además de acceder a descuentos. Es así que los pasajes a Mar del Plata, ida y vuelta, se encuentran a un poco más de $19.000, mientras que a Córdoba, $7000, en promedio.

Por su parte, desde la empresa Vallecito, aseguraron estar vendiendo normal pasajes a los departamentos alejados de Jáchal y Valle Fértil, como así también al Paraje Difunta Correa, aunque hasta el momento los servicios que se ofrecerán también serán los disponibles habitualmente, sin confirmación de refuerzos.

Sin bien ya están definidos los horarios de transporte a la Difunta Correa, el "boom" de las ventas sigue frenado. En este escenario, tanto para Jáchal hay ocho servicios diarios mientras que para Valle Fértil son tres los servicios. Aún así, está previsto refuerzo para todos si es que la demanda obliga a hacerlo.

Los precios de los pasajes a Jáchal se encuentran a $630, y a Valle Fértil, a $940, de ida. En tanto que a Vallecito el valor es de $350 de ida.