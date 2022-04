Vizzotti en San Juan: insistió en la recomendación de usar barbijo

jueves, 7 de abril de 2022 12:02

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti está en San Juan para cumplir con una agenda de actividades que comenzó con el Consejo Regional de Salud. En diálogo con la prensa, este jueves, habló sobre la situación sanitaria de coronavirus.

"Acerca de la no obligatoriedad del uso del barbijo en espacios cerrados, es una disposición que se acordó con las provincias y en base a la situación sanitaria. Es una herramienta que protege ante enfermedades respiratorias; eso está probado y estamos ingresando a la época de otoño e invierno en la que no debemos dejar de cuidarnos, no solamente por coronavirus", expresó la ministra.

A su vez, destacó que "no debemos dejar de apostar a la vacunación como forma de protección y prevención para evitar los casos graves e internaciones. En ese contexto, es probable que tengamos más contagios en invierno pero la situación no se desborde".

Agenda en San Juan

La funcionaria desplegará en la provincia una amplia agenda que incluirá este jueves la apertura del Consejo Regional de Salud y culminará con la inauguración del Hospital Dra. Julieta Lanteri. En la apertura contará con la participación del vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, la ministra de Nación y sus pares de San Juan, San Luis y de Mendoza. Como actividad paralela se realizará la Reunión de Salud Mental.

El viernes 8 de Abril, en su tercera visita a San Juan, la titular de la cartera sanitaria Nacional estará presente en la inauguración de obras en el Hospital Julieta Lanteri, acto que contará con el corte de cinta, descubrimiento de placas y un recorrido de las autoridades por el nosocomio.

Cabe recordar que la primera visita de Carla Vizzotti a San Juan fue el pasado 29 de julio, para participar de la inauguración del Hospital de 25 de Mayo, mientras que la segunda ocasión que la trajo a la provincia fue el lanzamiento del Plan "Mis Segundos Mil Días", realizado el 17 de noviembre del 2021.