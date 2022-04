Alquileres: aseguran que las expensas disparan el valor de los departamentos más buscados

jueves, 7 de abril de 2022 07:40

En pleno tratamiento de modificaciones de la ley de alquileres, en San Juan sigue complicado el panorama para los inquilinos que buscan un lugar para vivir. Ahora, en cuanto a los departamentos, hay un factor de peso que hace la diferencia que son las expensas.

"Las expensas siguen marcando la diferencia en los departamentos de 1 a 2 dormitorios. Son los más buscados por quienes querían vivir solos o las parejas con un hijo que tienen que estimar, junto al valor del alquiler, lo que se suma de expensas que es variable. También se suman porcentajes estimativos en vista a posibles aumentos y eso incrementa los costos. Es muy difícil la situación para ellos ya que la ecuación económica es compleja", destacó Mauricio Turell, representante de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Señaló que los inquilinos "resignan requisitos sobre el lugar para vivir en pos de conseguir dónde vivir. Eso es lo más grave para nosotros ya que no están en condiciones de elegir. Para alquiler se necesitan desde $30.000 en adelante y en el caso de los valores para una familia tipo (casa con dos o tres dormitorios) van desde los $50.000 en el gran San Juan, lo que incide en el total de un salario promedio que en San Juan es de $65.000".

Mirando hacia el futuro cercano, expresó que con proyectos mineros en puerta, no hay oferta para quienes demanden alquileres. "El inversor no compra a los desarrolladores ya que prima la incertidumbre . El daño no está sólo en la oferta de alquiler sino en lo que se viene a futuro. Con la modificación de la ley de alquileres, la gente podrá elegir; se va a cambiar la situación. Vemos que oficialismo y oposición han coincidido en el que hay que modificar los tiempos de los contratos, de 3 a 2 años, por una cuestión de inflación. Apostamos porque la actualización sea acordada y no por un índice de salarios para no perjudicar a las partes. Necesitamos aplicar el sentido común para solucionar este tema".