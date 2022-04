"Me cuesta aceptar que no estás": se cumple un año de la muerte del 'Wey' Zapata

lunes, 4 de abril de 2022 11:32

Tenía garra, fuerza y mucha pero mucha voluntad. Alberto "El Wey" Zapata Bacur nunca detuvo su pasión por el motocross, pese a que un accidente de tránsito le costó perder un brazo. El joven sanjuanino de 24 años de edad, murió hace un año cuando corría una carrera en San Agustín de Córdoba.

Aquel 4 de abril del 2021, sufrió caída en uno de los tramos y fue embestido por otros colegas que corrían detrás de él. Si bien fue asistido por todo el equipo de salud, murió en el lugar y generó un dolor muy hondo no sólo en los sanjuaninos sino también en amantes de esta disciplina deportiva en todo el país.

Su legado quedó presente pero sobre todo el afecto que su nombre genera. Es por eso, que este lunes las redes sociales se convirtieron en escenario de decena de comentarios de quienes lo conocieron, ya sea familiares como amigos o admiradores. Una de ellas fue su hermana Yara quien usó su cuenta en Facebook para recordarlo.

La joven escribió: "Hoy hace un año que recibía la peor llamada de mi vida. Desde ese día cambió todo, empezaron a ser los días más largos y más tristes. Me cuesta aceptar que no estás físicamente, se que estás al lado mío y me seguís guiando y cuidando pero no sabes la falta que me haces. Me enseñaste muchas cosas pero no me enseñaste estar sin vos, te extraño y te necesito cada día más. No hay un día que no hable de vos, no hay un día que no te recuerdo, tu sobrina te ama y habla todos los días de vos. Te amo hermano siempre en mi corazón. Nadie ocupará tu lugar como hermano ni como tío".

Por su parte, Cinthia Montilla Bacur escribió en facebook: "Gracias por dejarnos tantas enseñanzas! Gracias por haber existido en nuestras vidas.. aún que no mereces ser recordado con lágrimas te recordamos siempre!! Gracias por derramar esperanza, alegría, ganas de seguir peleandola con alegría. Nunca te quejast por lo que te tocó vivir, siempre pechando pa' lante!! Siempre amaste la vida y aún que para nosotros te fuiste demasiado pronto acá estamos tratando de llevar tu partida como mejor se pueda. Te amamos siempre Alberto Zapata Bacur".