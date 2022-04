Más de 50 empresas mostraron su interés en estar en el Parque Minero Industrial de Iglesia

lunes, 4 de abril de 2022 07:55

Más de 50 empresas ya mostraron su interés en estar en el Parque Minero Industrial de Iglesia. Así lo indicó el intendente Jorge Espejo, quien explicó que el proyecto de emplazamiento ya está terminado y la respuesta de las empresas ha sido muy positiva. El mismo estará ubicado en Pismanta, en ruta nacional 150, en la zona camino a Rodeo, y está conformado por 900 hectáreas.

"Todos los que quieran invertir en industria relacionada a minería e industria común, van a tener su parcela, su reglamento y la posibilidad de tener la concesión para estar en el departamento, con todos los servicios. Es muy probable que en 6 u 8 meses estemos comercializando los terrenos y ya hay más de 50 empresas interesadas", señaló Espejo a Diario La Provincia SJ.

El jefe comunal explicó que a partir de esto, se perfila que Iglesia va a generar una gran demanda de lugares de residencia para los trabajadores que lleguen a establecerse ahí. "Nos vamos a quedar chicos en hospedaje y disponibilidad de servicio. Por eso incentivamos a la gente para que invierta y quien tenga un terreno que lo comercialice. Va a tener un buen valor que antes era inimaginado para el iglesiano", destacó.

El proyecto aprobado de Parque Minero Industrial concibe estar lejos de la zona de agricultura, además de que se buscará no afectar la visual para quienes transiten por aquella zona. "Hemos hecho una ordenanza para que no se llenen las rutas de industrias sino que estén todas concentradas ahí. No va a haber contaminación visual ni un parque lleno de chimeneas. Está el ensamble, logística de transporte. Todo estará ordenado con mucho movimiento pero con bajo poder de contaminación, además de aprobado el impacto ambiental", finalizó.