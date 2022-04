Esperanza: la nueva etapa en la lucha de Matheo, el nene sanjuanino con una compleja enfermedad

domingo, 3 de abril de 2022 11:43

Matheo Lima es un nene fuerte, alegre y un luchador. Fue diagnosticado con una compleja enfermedad a la que afronta con valentía: Síndrome de Chédiak- Higashi y a simple vista, tiene uno de los rasgos característicos que es el cabello gris. El pequeño encaró un tratamiento en el Hospital Garrahan y esta semana, regresará a control con sus papás y necesitan de la solidaridad de los sanjuaninos.

Es que precisan contar con los recursos suficientes para encarar estadía y gastos diarios debido a que, si así se dispone, podrían permanecer por tiempo indefinido en Buenos Aires. Es que un trasplante de médula podría marcar el camino a la recuperación del pequeño y están a la espera de un donante. Paula Arroyo, mamá de Matheo, explicó a Diario La Provincia SJ que "estamos preparando todo para viajar este miércoles y el jueves ya tenemos turno en el Hospital. Realmente los costos en Buenos Aires son importantes, sobre todo notamos un incremento en los alquileres en relación a la última vez que estuvimos. Por eso, pedimos la colaboración solidaria de los sanjuaninos para poder afrontar los gastos que tengamos".

Ellos acudirán a un control médico, que se complementan con los que tuvo en San Juan, "para que chequeen sus valores y además, tenemos expectativas con respecto al trasplante. Hasta marzo no había turnos disponibles y este mes se abría la nueva agenda. Esperamos tener alguna novedad y sólo vamos a obtener información de manera presencial. De ser así, podríamos quedarnos más tiempo".

Vale resaltar que en la búsqueda de diagnóstico, Matheo sufrió sangrados y dolores estomacales muy intensos. En los análisis quedó en evidencia que estaba anémico y no tenía prácticamente glóbulos rojos. Recientemente, se sometió a nuevos estudios, cuyos valores cambiaron: "en el Garrahan tienen que evaluar los resultados que no estuvieron dentro de los parámetros esperados. Es decir que en algunos índices estuvo muy alto, en otros muy bajo o directamente, hay cosas que no tiene. Él no se sintió bien días atrás pero ahora ya está mejor".

Aquí están los datos para colaborar económicamente con Matheo y su familia:

Qué es el Síndrome de Chédiak Higashi

El síndrome de Chédiak-Higashi es una enfermedad hereditaria muy poco frecuente que se caracteriza por infección bacteriana respiratoria recurrente y otras infecciones, así como por falta de pigmento en el pelo, los ojos y la piel (albinismo).

Las personas con síndrome de Chédiak-Higashi suelen tener la piel pálida, pelo blanco o muy claro, y ojos rosados o gris azulado. Son más susceptibles a las infecciones porque los fagocitos (tipos de glóbulos blancos (leucocitos), incluyendo neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos) no funcionan con normalidad. Los fagocitos son células que ingieren (fagocitan) y destruyen a los microorganismos.

Los médicos examinan una muestra de sangre para detectar anomalías y hacen pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico. El tratamiento consiste en medicamentos para prevenir infecciones; para ayudar a la función del sistema inmunitario, y si es posible, trasplante de células madre o de médula.