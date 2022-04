UTA reiteró que levantó el paro por notificación de conciliación nacional

miércoles, 27 de abril de 2022 11:51

Tras la convocatoria a conciliación obligatoria en San Juan a la delegación local de UTA por el paro de colectivos de este martes, desde el gremio destacaron que la provincia no tiene ingerencia en la medida de alcance nacional. Lograr un aumento salarial del 50% como los choferes del AMBA y una distribución equitativa de subsidios nacionales motivaron el reclamo.

En un comunicado, firmado por el secretario general Héctor Maldonado, expresaron que "se reitera que la suspensión de la medida dispuesta obedeció al acatamiento de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación y NO por la declaración de ilegalidad de la medida por la Subsecretaría de Trabajo". Detalló que "la medida dispuesta en nada se vincula con políticas y/o decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial".

Agregaron que "la medida adoptada no es producto de una decisión exclusiva de la Seccional San Juan. (...) La adopción de este tipo de medidas (...) son responsabilidad exclusiva del sector empresario (FATAP) y por otro lado, que tan sólo tienen la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de la actividad y de sus familias, siendo éste último un deber de esta entidad sindical".

Contraparte

Al respecto, el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe señaló en radio Colón que "se afectó a la población que quedó de rehén de la medida; es lo que no podemos permitir desde este organismo ya que velamos por los derechos de los trabajadores. La legitimidad del reclamo no se pone en duda pero no podemos dejar que se afecte el derecho del resto de los trabajadores, más en servicios esenciales como el transporte público".

Sobre presuntas sanciones por el paro, destacó que "ante la declaración de ilegalidad, nosotros tenemos la posibilidad legal de merituar la aplicación de una multa. Pero vale aclarar que ayer se ha iniciado el proceso de conciliación obligatoria". Destacó que "si bien notificamos ayer para la celebración de una audiencia para las 12.30 hs., UTA no se presentó. Su apoderado se comunicó para informar que este jueves presentarán un descargo por escrito con su posición".