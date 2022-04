Paro de colectivos: UTA presentará su descargo por la declaración de ilegalidad ante Trabajo en San Juan

miércoles, 27 de abril de 2022 09:45

El paro de colectivos de este martes en San Juan dejó sin servicio hasta las primeras horas de la tarde a los pasajeros y en San Juan se hizo una convocatoria a la delegación de UTA a una conciliación obligatoria. Tras detallar que la provincia no debe nada al sector y cumple con sus obligaciones, se le reclamó al gremio no notificar de la medida de acción directa con 24 horas de antelación, tal lo marca la normativa.

Al respecto, el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe señaló en radio Colón que "se afectó a la población que quedó de rehén de la medida; es lo que no podemos permitir desde este organismo ya que velamos por los derechos de los trabajadores. La legitimidad del reclamo no se pone en duda pero no podemos dejar que se afecte el derecho del resto de los trabajadores, más en servicios esenciales como el transporte público".

Sobre presuntas sanciones por el paro, destacó que "ante la declaración de ilegalidad, nosotros tenemos la posibilidad legal de merituar la aplicación de una multa. Pero vale aclarar que ayer se ha iniciado el proceso de conciliación obligatoria". Destacó que "si bien notificamos ayer para la celebración de una audiencia para las 12.30 hs., UTA no se presentó. Su apoderado se comunicó para informar que este jueves presentarán un descargo por escrito con su posición".

En tanto, desde UTA la posición es que los alcances de la medida se analicen a nivel nacional. "Ellos no pueden desconocer la autoridad que la provincia tiene como policía de trabajo. No vamos a autorizar ni desautorizar el paro, lo que ellos debieron hacer es comunicarnos la realización de la medida. No se puede interrumpir un servicio de esa manera, sino que podían restringirlo con guardias mínimas", insistió Oribe.