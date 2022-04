Paro de colectivos en San Juan: UTA destacó que seguirá hasta que sean notificados de conciliación

martes, 26 de abril de 2022 08:52

Desde la medianoche y en principio, por 48 horas, UTA acató la medida de fuerza nacional con paro de colectivos. El reclamo es que las provincias logren el mismo aumento salarial que AMBA, es decir del 50% que llevará el salario básico a 150 mil pesos, que se aplica desde abril con $121 mil y se completa de manera escalonada hasta agosto. Se estableció, además, una revisión en septiembre.

El secretario general de UTA, Héctor Maldonado explicó a Diario La Provincia SJ que la entidad a nivel nacional no fue notificada de la conciliación obligatoria y hasta tanto sea así, la medida de fuerza continuará. "Quedó más que demostrada la paciencia en la negociación salarial y en dos meses, no logramos una respuesta de las cámaras empresarias y necesitamos urgente una recomposición salarial. Actualmente se cobra un sueldo inicial de $100 mil y con los descuentos de ley, lo que hace que reciba $80.000 en mano. Con la Red Tulum tenemos un cambio generacional en los choferes muy grande y la mayoría no tiene antigüedad".

Señaló que, además de conseguir un acuerdo salarial como el de AMBA, piden una compensación por desfasaje salarial de $13.000 por los meses de enero y febrero.

Sobre la posibilidad que se levante el paro antes de las 48 horas, señaló que "todo depende de que seamos notificados y convocados ya. Así anunciaremos que volvemos a trabajar a las calles. Esa es la meta que tenemos y nunca hemos ido al paro por el paro y no queremos enfrentarnos a otros trabajadores. Los culpables son las cámaras empresarias y después, el Estado nacional que sólo se ocupa del AMBA. Hasta el momento, no fuimos convocados desde que anunciamos el paro la semana pasada".