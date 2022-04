"Nunca te vamos a olvidar": el conmovedor adiós al kayakista sanjuanino desaparecido

martes, 26 de abril de 2022 18:30

Decenas de kayakistas llegaron hasta el Canal Beagle, en Ushuaia, para despedir y dar el último adiós a Julián Escobar, el sanjuanino que recorría el lugar en su kayak y que desapareció tras una fuerte tormenta, el pasado 13 de abril.

Según informó el medio Info Fueguina, este domingo, los deportistas llegaron en sus kayak hasta el canal y lanzaron al agua cientos de flores, a modo de despedida. El momento fue por demás emotivo y doloroso para quienes despidieron al sanjuanino.

"Cuando la amistad, la calidad humana, la unión de los desinteresados no puede cambiar un destino que no queremos ni un final genera una profunda tristeza. Es imposible decirte adiós, porque todo lo que sos y lo que has ofrecido, quedará por siempre grabado dentro de todos nosotros para siempre. Nunca te vamos a olvidar Juli!", fueron las palabras que publicaron desde Kayak Ushuaia.

En las imágenes se pudo ver que los kayakistas llevaron flores y una vez en el lugar se escuchó un cálido aplauso que cambió el clima del lugar.

Augusto Caballero, el kayakista sobreviviente brindó su colaboración aportando precisiones a los rescatistas sobre el lugar en donde vio por última vez a Escobar.

Además, trascendió que debido al tiempo que pasó y a las rigurosas condiciones climáticas imperantes se habría desistido de continuar con el SAR, sistema de búsqueda y rescate de una persona que se presume perdida, enferma, herida o imposibilitada en algún modo, pero viva.