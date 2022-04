Matheo, el nene sanjuanino con una compleja enfermedad será trasplantado y su familia necesita apoyo

martes, 26 de abril de 2022 12:59

La familia de Matheo Lima, el nene que le da batalla al Síndrome de Chédiak- Higashi, una compleja enfermedad de la que él es el único sanjuanino que la padece, recibió la mejor noticia. Hay donante para el pequeño y el trasplante de médula ósea es inminente. Eso les informaron en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, al que fueron convocados a control. Ahora, sus papás enfrentan un nuevo desafío ya que necesitan permanecer en esa provincia de 6 meses a un año y tienen que alquilar.

El trasplante de médula ósea se concretaría a fines de mayo o principios de junio y por estas semanas, le realizarán todos los estudios médicos pertinentes y prequirúrgicos. Con ello, se busca que mejore su calidad de vida.

Paula Arroyo, mamá de Matheo, destacó que reciben asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano con la que gestionan gastos pero el desafío económico es complejo. Necesitan reunir fondos para pagar un alquiler ya que los médicos les piden que estén en un lugar sólo los tres. "No puedo instalarme en la Casa Garrahan, porque por pedido del servicio de trasplante, mi hijo no puede convivir con otras personas, ya que su problema es inmunológico y está expuesto a muchos problemas que obviamente complicarían su enfermedad. Me dieron una nota donde piden claro que tenemos que alquilar y estar solos. Acá (en Buenos Aires) es una locura lo que cuestan los alquileres o te la hacen re difícil", contó la joven mamá.

Con ello se refirió a los altos costos y los requisitos para poder acceder a un alquiler, a lo que se suma el valor de las expensas. "La Casa de San Juan en Buenos Aires también nos ayuda y tratan de solucionar esto como pueden", señaló.

Paula agregó que la situación los desespera ya que no tienen familiares ni conocidos en Buenos Aires. A su vez, agradecieron el apoyo de quienes les facilitan datos de alquileres y rezan por ellos. "Lo único que me mantiene acá es que a mi hijo le salió el trasplante. Pero necesito que me ayuden con lo mínimo y el que no puede, que lo haga difundiendo", pidió.

Estos son los datos para colaborar con Matheo y su familia:

Qué es el Síndrome de Chédiak Higashi

El síndrome de Chédiak-Higashi es una enfermedad hereditaria muy poco frecuente que se caracteriza por infección bacteriana respiratoria recurrente y otras infecciones, así como por falta de pigmento en el pelo (Matheo tiene su cabello gris), los ojos y la piel (albinismo).

En el caso del pequeño sanjuanino, sufrió sangrados y dolores estomacales muy intensos. En los análisis quedó en evidencia que estaba anémico y no tenía prácticamente glóbulos rojos.

Las personas con síndrome de Chédiak-Higashi suelen tener la piel pálida, pelo blanco o muy claro, y ojos rosados o gris azulado. Son más susceptibles a las infecciones porque los fagocitos (tipos de glóbulos blancos (leucocitos), incluyendo neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos) no funcionan con normalidad. Los fagocitos son células que ingieren (fagocitan) y destruyen a los microorganismos.

Los médicos examinan una muestra de sangre para detectar anomalías y hacen pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico. El tratamiento consiste en medicamentos para prevenir infecciones; para ayudar a la función del sistema inmunitario, y si es posible, trasplante de células madre o de médula.