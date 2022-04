Polémico proyecto de eutanasia a perros en Ullum: el intendente reconoció que no sería viable

lunes, 25 de abril de 2022 09:33

"No creo que el proyecto llegue a un buen fin, al menos como está planteado". Con esas palabras, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, reconoció que no será viable la iniciativa de aplicar la eutanasia a perros callejeros que pasen más de 6 meses en el refugio departamental.

El jefe comunal brindó una conferencia de prensa este lunes en la mañana después de que presentara un proyecto en el Concejo Deliberante para que se vea la posibilidad de crear un refugio de perros. La iniciativa incluye que si a los 6 meses el animal no fue adoptado, se lo ponga a dormir.

"Intentaríamos por todos los medios darlo en adopción, que tenga el cuidado de una persona como corresponde. En el caso que no fuera, la ordenanza prevé en el plazo de 6 meses la práctica de eutanasia", explicó Soler en rueda de prensa e indicó que el proyecto también incluye detectar "al animal con dificultad social y en el caso de que no esté castrado, se lo castra y vacuna".

El intendente explicó que el proyecto que presentó "es una situación personal" y "los concejales se están enterando por los medios" porque no han visto el texto previamente ni conocido en qué consiste. "Ya entró el expediente y no ha habido sesión. Ellos tendrán la última palabra", apuntó subrayando que "la idea es proteger a los animales y a la gente".

"Podemos en los 6 meses hacerle el aguante al canino, pasado a los 6 meses tiene que haber un final. Se trata de generar aportes. Si no es la eutanasia, qué se hace. No podemos tenerlo hasta que deje de existir de manera natural", aclaró.

El jefe comunal explicó que lo que se quiere es "actuar de manera preventiva" pero sabe que el proyecto no será viable porque el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, ya expresó públicamente su rechazo a la matanza de los perros de esta forma.

"A partir de esta iniciativa hay una opinión de la Secretaría de Ambiente que no permitiría llevar a cabo el proyecto tal cual lo presentó este intendente. Es muy probable que este proyecto no vaya a llegar a un buen fin, al menos como está planteado. Si está bien o no es una cuestión ética", destacó subrayando que "la eutanasia está pensada para darle una muerte digna a un animal no deseado".

"La ley dice que no se puede practicar eutanasia en animales doméstico. Sino que vamos contra los animales abandonados o contra los que nacieron en estado de abandono", aclaró subrayando que "esto nació como proyecto y quedará como proyecto. No se puede continuar sin el apoyo de Medio Ambiente. La Secretaría es la que se encarga de todos estos temas pero indudablemente las declaraciones del secretario hace rodar este proyecto".