"Te seguimos buscando": la esperanza de compañeros del kayakista sanjuanino desaparecido en Ushuaia

El sanjuanino Julián Escobar de 43 años, realizaba una travesía en el canal Beagle, en Ushuaia, el miércoles de la semana pasada junto a un compañero y las esperanzas de encontrarlo con vida cada vez son más débiles. Sin embargo, sus compañeros del club Afasyn no cesan en su búsqueda y así lo dejaron saber en un mensaje emotivo en redes sociales.

"Socias y Socios de Afasyn, gracias por la fuerza poderosa de la unidad. Por esta cercanía respetuosa con la que nos acompañamos en un momento de zozobra. Gracias miembros de la comunidad náutica porque somos capaces de sumarnos y de seguir el mismo rumbo cuando arrecia un temporal”, destacaron.

“Vecinas, vecinos, empresas… dos veces gracias: por el interés anónimo y verdadero con el que nos abrazaron, y por depositar en nosotros la invalorable riqueza de la confianza. Responsables y miembros de instituciones públicas y privadas, integrantes de organizaciones sociales, gracias por el apoyo mutuo, por buscar juntos y compartir la esperanza", señalaron desde la entidad que desde el momento de la desaparición de Escobar colaboraron con el operativo oficial.

"En estos días de ansiedad y de angustia, cientos de personas acudieron a nuestro llamado y colaboraron con el operativo de búsqueda de Julián. Los aportes siguen llegando", agregaron enumerando en los agradecimientos a HeliUshuaia, Aeroclub Ushuaia, Aeroclub Río Grande, clubes Shimawaia, Ioshlelk-Oten, Andino Ushuaia; a los capitanes y tripulantes de los veleros Ksar, Pic La Lune, y Kostat; a Prefectura Naval Argentina, Armada Argentina, Gobierno provincial, Municipalidad de Ushuaia, Cadic y "a los familiares de Julián, por el amor".

El cierre fue dedicado al sanjuanino, destacado no sólo en el mundo del kayak sino como trabajador y vecino de Ushuaia: "Gracias Juli, por enseñarnos la condición humana, sin proponértelo. Te seguimos buscando…".

El caso

Días atrás, el jefe de la Prefectura Naval en Ushuaia, Miguel Ángel Nardelli, confirmó el hallazgo de los restos de un kayak en la zona donde se vio por última vez a Escobar y además que ya concluyó el periodo de ‘Búsqueda y Rescate’ del extraviado, el de mayor expectativa de hallarlo vivo; aunque por las características geográficas del lugar cabe la posibilidad que el kayakista se haya aferrado a unas rocas y no puede dar señales del lugar donde se encuentra.

Escobar, que reside desde hace años en Tierra del Fuego, navegaba junto a un compañero, de apellido Caballero, entre bahía Sloggett y bahía Aguirre cuando una tormenta imprevista, con olas de 4 metros, los sorprendió en una zona de acantilados, resaltó el diario El Sureño. Caballero relató que ambos kayaks se rompieron, vio a Escobar flotar como si estuviera desmayado y para salvarse, debió nadar solo hasta la costa rocosa, donde logró trepar para ponerse a salvo. Ahí ya no pudo divisar a su compañero.

Según el prefecto, “la búsqueda no es imposible, pero las distancias son largas. Nosotros estamos tratando de desembarcar lo más cerca posible, pero se tienen que dar las condiciones, que no haya olas” y concluyó: “El lugar es una barrera, como si fuera un arrecife, es una barrera de piedras donde no permite el paso con seguridad”.