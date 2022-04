Colectivos colmados: por costos, en lo que va del 2022 aumentó 30% la cantidad de pasajeros en San Juan

domingo, 24 de abril de 2022 08:44

Los colectivos con una carga completa de pasajeros sentados y parados son una postal común en varias líneas de Red Tulum y esto obedece a que más sanjuaninos eligen ese medio de transporte, dejando de lado sus vehículos particulares y hasta compartir uno con compañeros o familiares. La causa, netamente económica.

"Desde marzo tenemos es un marcado aumento de los pasajeros en las distintas líneas de Red Tulum. No sólo en horarios picos sino en la demanda en sí, que nos lleva a una estimación no menor al 30%. Eso hace que aunque se aumentaron las frecuencias de varias líneas, no se de abasto y quede gente esperando en las paradas. Esto marca que debemos ajustarnos a ese nuevo panorama; algo no tan sencillo", manifestó el responsable de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz a Diario La Provincia SJ.

La "inyección" de pasajeros va en crecimiento desde enero y se consolidó en marzo con el regreso a clases con presencialidad total y con los trabajadores de los más variados rubros que se reincorporaron a sus puestos presenciales. "El factor económico es el que más ha pesado y aún más con los aumentos en el combustible. Conviene más viajar en el servicio de transporte público, tomando en cuenta que en una familia viajan los padres a sus trabajos y los chicos, a la escuela, en diferentes horarios. También se da en el servicio a departamentos alejados en los que hay más docentes viajando, cuando antes lo hacían en auto", acotó.

Los sanjuaninos no apelan al uso del remiss o del taxi por los costos que le significan, dejándolo como alternativa. "Lo que nos lleva esto es a cuantificar específicamente el aumento de la demanda para poder saber dónde reforzar. Esto es tema de mesa de diálogo con los empresarios, en un contexto que ahora está marcado por las dificultades en conseguir el combustible para trabajar y que llevó a una empresa a resentir prestaciones", señaló.

Ese estudio del aumento de demanda va a tomar como referencia los porcentajes de uso del servicio en la prepandemia "por ser el dato más adecuado y cercano a lo que hoy se registra. Los valores de la pandemia no son pertinentes ya que el servicio se vio afectado por las restricciones", dijo.

Armendáriz apuntó a que el camino a recorrer es "ir trabajando por líneas haciendo los ajustes pertinentes. Así como se realizó con el servicio a departamentos más alejados del Gran San Juan y el nocturno para las escuelas, se irá avanzando en aumentar frecuencias".