Cierra el primer refugio para perros y gatos abandonados en San Juan y convocan a "adopciones urgentes"

domingo, 24 de abril de 2022 11:46

Lo que fue un sueño, se gestó y convirtió en realidad. Fue un crecimiento y un paso a paso para construir el primer refugio para perros y gatos abandonados en San Juan. Hoy, el escenario es otro: en Jáchal es inminente el cierre de "Hogar Animal", destacado por su labor desde hace 5 años, con asistencia veterinaria y boxes construidos especialmente para los animales sin hogar. Sus voluntarias se encargaron de impulsar adopciones responsables y desde hace semanas, su gran preocupación pasa por encontrar familias para 70 animales.

El cierre se debe a que el predio que ocupaban y en el que se construyó estará a la venta y su propietaria les solicitó su devolución, algo que fue respetado por las voluntarias. Sin embargo, guardaban y tienen la esperanza de poder trasladarse a un nuevo lugar, con apoyo gubernamental. Pero hoy por hoy, el panorama las mantiene ocupadas en los animales.

Natalia Coralli, veterinaria e integrante de "Hogar Animal", contó a Diario La Provincia SJ que junto a las voluntarias Sabrina Molini y Antonella Marinero están dedicadas a lo imperioso que les plantea esta compleja situación. "Por ahora, no tenemos lugar y eso motiva a la urgencia de encontrarles familias. Teníamos 5 meses para poder desocupar pero no pudimos cumplir. Se presentó un expediente en el municipio y no tuvimos respuesta. Contamos con el respaldo del área municipal de Producción y Medio Ambiente y sabemos que está trabajando en esto. Nos ayudan con las ferias de adopción que estamos realizando, con el traslado de los animales y la difusión", detalló.

Al tanto de la iniciativa de Ambiente que cada municipio tenga su refugio para callejeritos, "nos dijeron que en Jáchal están averiguando sobre el tema; nosotras le planteamos la inquietud. Mientras tanto nos asisten pero es complicado porque son muchos los perros que tenemos. La prioridad es sacarlos del predio y darlos en adopción. Después veremos cómo seguimos; si nos dan un lugar y además, no llegar a tener tantos animales como ahora".

Son alrededor de 70 animales los que necesitan un nuevo hogar: "la mayoría son adultos y cuesta muchísimo que los adopten. Buscan a los cachorros cuando tener un perro adulto tiene muchos beneficios. Tenemos mayoría de hembras y están todas castradas. Son muy adaptados a una casa, a otros animales al haber estado en jaulas comunitarias y por supuesto, a las personas".

Actualmente, resaltaron el apoyo constante de los socios de "Hogar Animal" que aportan mensualmente un monto para apoyar al refugio y sus gastos, entre ellos, el más básico es el de alimento. "Además de los jachalleros, contamos con dos grandes socios: el señor Herrera en España y Victoria Castillo, en Canadá, que a veces hace colectas en una universidad para ayudarnos. Son personas que nos ayudan de manera incondicional".

Un trabajo intenso

"Creamos el primer refugio en San Juan, hace 5 años. Al principio, se involucró mucha gente que nos llevó animales y después, desaparecieron. Hemos quedado trabajando, literal, 4 personas para manejar todo esto. En eso, siguieron abandonando. Recientemente, dejaron cajas llenas de gatos; una caja con 9 perros en la entrada de Jáchal y otros dos más allá. Es impresionante... la gente no entiende que no debe hacerlo y que la castración gratuita es lo fundamental. Pero no hay manera", se sinceró Natalia.

Las mejoras al refugio fueron constantes y eso pesa al momento de atravesar estas circunstancias: "fueron 5 años de trabajo y el último techo lo pusimos el año pasado; son construcciones muy bien hechas. Mantuvimos todo limpio; los animales no están en la tierra sino que hicimos contrapisos y cada uno tiene su cucha. Todo el predio tiene cierre perimetral. Fueron años de mucho laburo", dijo.

Al momento, las voluntarias piden que no sólo familias sino instituciones se sumen a adoptar a los animales. "Es una boquita más para alimentar, lo sabemos. Pero ellos devuelven el doble en amor y fidelidad. Por otro lado, defendemos que los refugios no son la solución, sino una herramienta. Tenemos que apostar a la castración de los animales para evitar jaurías y situaciones extremas de dolor para las personas. Todos somos responsables; y algo que hemos generado nosotros con el abandono", reflexionó.

Para conocer y colaborar en esta etapa de "Hogar Animal" se puede visitar su perfil en Facebook: "HogarAnimal Jachal Refugio".