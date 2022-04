Caso Melina Caputo: para la familia, el hotel de Punta Cana "está estirando el juicio"

domingo, 24 de abril de 2022 14:06

El 16 de agosto del 2019, en uno de sus últimos días de vacaciones junto a su abuela, su hermano y sus primos en Punta Cana, la adolescente sanjuanina Melina Caputo (17) salía del mar por una escalera que daba al muelle del hotel Hotel Be Live Collection Canoa, de Bayahíbe, en República Dominicana y recibió una descarga eléctrica que le quitó la vida.

En el lugar no había médicos para socorrerla. A pesar de que varios de los testigos intentaron reanimarla sin éxito y su familia la trasladó a un salita médica muy precaria fuera del lugar para salvarla, Melina falleció sin haber podido recibir asistencia.

Su mamá Claudia Flores pidió esta semana en redes sociales una viralización de su pedido de justicia. Con fotos de la escalera metálica y la defectuosa conexión eléctrica, a orillas del mar destacó: "Así murió mi hija amada Melina Caputo. Esta gente (los representantes del hotel) nunca se presentó. Están estirando el juicio. Les pido por favor compartan para que no tengamos más Melinas sin vida, ya que estos cara rotas, sabiendo que el juicio está ganado lo quieren estirar más".

La familia de la adolescente inició una demanda por "daños y perjuicios" a los responsables del resort.

Desde el complejo, sostuvieron siempre que la joven falleció producto de un problema que tenía en su corazón, aunque una de las pruebas que tiene la causa es el Certificado de Defunción emitido por el Ministerio de Salud Pública del país caribeño, el cual confirma que la víctima falleció luego de sufrir un edema pulmonar y un shock cardiogénico a raíz de una electrocución.

El abogado que lleva adelante la demanda en República Dominicana es Robert Placencia, y, en Argentina, el tío de Melina, Mauricio Flores, que también es letrado, es quien ayuda y acompaña a Claudia y a su marido.

"El hotel no tiene nada, y por eso hacen maniobras dilatorias, que en todo proceso pasa, pero allá no están reguladas las practicas dilatorias. Allá todo es muy laxo y son muy renuentes en volver a ofrecer testigos que nunca estuvieron. En todas esas audiencias que fueron 2 o 3, ellos siempre no iban con testigos, contraformulaban preguntas, porque apuntaban a una parte de responsabilidad por omisión por parte del cuidado, pero no había tal porque la mayoría de los chicos eran adultos y a parte de eso, la escalera del mar que va directo al muelle (donde Melina se electrocutó) está destinadas para ese fin, y en el lugar no había cartel de restricción ni nada", explicó Mauricio al diario digital Big Bang News, en noviembre pasado.

Según él, como el hotel no tenía un solo argumento a su favor, los representante de los dueños del resort se dedicaron a alargar las cosas durante todo el proceso.

"Ahora se cerró la etapa de conclusiones al fondo. En Argentina vendría la etapa de conclusión probatoria, se realizarían los alegatos y después llegaría el momento de resolver. Allá ellos le llaman de otro modo. Ahora se hicieron las conclusiones al fondo, y cada parte tenía 10 días para presentar como si fueran los alegatos. Nuestro abogado presentó lo que tenía que presentar y ellos no hicieron nada. Así que a través de un certificado ya nuestro abogado determinó la no presentación de ellos, y ya con eso se pude solicitar para que pase el auto al juzgado y se comunique la sentencia, que es lo que estamos esperando", indicó a ese medio Claudia.