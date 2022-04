Aumentaron las celebraciones de presentaciones de camperas de egresados con nuevas tendencias

sábado, 23 de abril de 2022 08:50

Tras dos años de pandemia sin celebraciones o "medidos" por protocolos, estudiantes sanjuaninos del último año de la secundaria vuelven a festejar la presentación de la campera con nuevas tendencias.

La alegría, la emoción y la ilusión de estar cursando sexto año, o séptimo en algunos casos, con compañeros y amigos, los lleva a que uno de los eventos más importantes antes de la Fiesta de Egresados, se viva a lo grande. En este sentido, desde la productora de eventos MOA, señalaron que hubo un notable repunte en estas celebraciones.

"Se hace el evento completo, desde la presentación de la campera, el seguimiento durante el año y el evento en la noche. Ahora estamos a full con la presentación de las camperas, con la demanda venimos muy bien. Después de la pandemia costó, hicimos toda la promoción del 2020 pero debimos postergar y la realizamos en marzo. Después hicimos la promo 2021, que fueron cerca de 25 escuelas y eso gustó. Este año estamos arriba de las 38 escuelas", contó el organizador Federico Alvarez a Diario La Provincia SJ.

Con la vuelta a la presencialidad plena y las nuevas normativas que rigen tras la pandemia, desde la productora llevan a cabo las celebraciones de las presentaciones de camperas a diario. De hecho, para este periodo del año ya trabajan con egresados de casi 40 establecimientos educativos. Un boom después del coronavirus.

"Todos los días estamos haciendo cobertura de presentaciones de camperas y los chicos están muy incentivados. No todos hacen las presentaciones en la escuela, algunos las realizan en diferentes lugares como plazas o polideportivos que está bueno también. Estamos felices porque los chicos vuelven a tener las presentaciones y estamos poniendo la mejor energía para volver a hacer lo que nos gusta", agregó.

Sin embargo, reveló que las tendencias en este tipo de presentaciones cambió aunque de a poco se encaminan a a volver a tener "la grandeza" de años anteriores.

"Antes de la pandemia, año a año se iba potenciando todo lo que se hacía en la presentación de la camper, los chicos realizaban muchas locuras y se 'mejorada' cada vez más. Después, con el covid se pinchó todo. La promoción 2020 no pudo hacer nada y la promoción 2021, que sí tuvo fiesta, no tuvieron presentación de camperas y quienes la hicieron fue con todos los protocolos. Esta promoción 2022 arranca desde cero por eso todavía no hacen grandes cosas como antes", sostuvo Alvarez.

Es por ello que desde la productora, habitualmente los incentivan para "levantar" la fiesta de la presentación de la campera y que de a poco los chicos se animen a nuevas ideas para que el momento sea inolvidable. En este sentido, algunos colegios son escenario de estos momentos mientras que en otros, se realizan en espacios verdes cercanos a los establecimientos.

"Llegamos a hacer pool party, fiestas privadas que a comparación de hoy vamos más despacio. Hacemos sorteos par ayudarlos, entradas que puedan vender y que compren cotillón y otras cosas, porque todo está carísimo. Los incentivamos a que hagan coreografías, que después de eso vayan a comer todos juntos porque el último año es especial", finalizó el organizador.