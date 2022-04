Adriana, la pediatra que venció al cáncer en compañía de la danza y cuenta su experiencia en un libro

sábado, 23 de abril de 2022 22:22

Se llama Adriana Albernez, es una reconocida pediatra de Caucete que tras más de dos décadas atendiendo en el nosocomio local, recibió una noticia que le cambió la vida: tenía cáncer de mama. Se tomó un año para afrontar el tratamiento mientras continuaba con la carrera de danza y muy pronto se dio cuenta de que era justamente esta actividad la que le permitía recuperarse rápidamente de cada ronda de quimio.

Siete años después ya está curada, y en el proceso de sanación se especializó en biodanza y abrió su propia academia de danzas. Este domingo, a las 20.00 horas, en el Espacio Teatral Títeres en Serio (Juan Justo 335 sur, entre Ituzaingó y Reconquista), presentará su segundo libro titulado "Búsquedas, Terapias y Plenilunios".

Antes de la presentación, y en el Dia del Libro, la autora dialogó con Diario La Provincia SJ y dio a conocer su historia de superación. "Dejé la pediatría asistencial. Estuve atendiendo durante 20 años en Caucete y me enfermé de cáncer de mama hace siete años. Justo estaba cursando el quinto año de danzas árabes, lo había empezado como hobbie y después me enganché con la carrera", recordó.

El bailar danza árabe comenzó como un hobbie para ella, pero pronto se convirtió en una carrera y luego en una terapia.

Cuando recibió el diagnóstico, decidió parar con la medicina, pero no con esta otra gran parte de su ser que la hacía tan bien. "Mi vida se detuvo, tenia que hacer radio y quimioterapia. Mi oncólogo me pidió que por favor que no dejara de bailar, que lo hiciera como pudiese. La danza me acompañó en ese año tan difícil de mi vida. Empecé a darme cuenta como médica que la danza me ayudaba, subía mis defensas, toleraba bien la quimio. Me ayudó muchísimo a sobreponerme a todas las piedras que se me iban poniendo. Sentía que llegaba de una forma a las clases y me iba de otra", agregó.

Su cuerpo ya había comenzado a sanar, pero era momento de tomar otra decisión importante. "Pasó ese año y me hice un replanteo de cómo quería vivir mi vida. Dejé mi cargo como pediatra, pero empecé todo un nuevo camino de formación. Soy profesora de biodanza e hice un posgrado en la Facultad de Medicina de Córdoba sobre Biodanza Clínica, que es la biodanza aplicada a las enfermedades, como una terapia. Entré a buscar científicamente avales de lo que había sentido. También hice el posgrado de Arteterapia en Córdoba y después hice la tecnicatura en la UBA y soy Arteterapeuta Infanto - Juvenil y del Adulto Mayor".

Por eso, la escritora recalca que no es que dejó la medicina sino que la comenzó a ver desde otro punto, centrándose en la salud mental. "Tengo un pie en la medicina y otro en el arte. Dejé la parte de las recetas, de la medicación, pero seguí este otro camino", aclaró.

Compartir el arte también es sanar

Ya había transitado un momento doloroso de la mano de este descubrimiento como era la danza árabe, pero quería compartirlo con las demás. "Después de mi experiencia, empecé a darle clases de danza árabe a las mujeres que se estaban recuperando de cáncer. Quería transmitirles esto que yo había sentido. Se llamó "Taller de las valientes", fue todo gratuito en la cochera de mi casa, con amigas y chicas que se fueron enterando, que habían tenido cáncer".

Colores de oriente, es el nombre de su academia en la que recibe a alrededor de 70 alumnas.

Al poco tiempo se dio cuenta de que había mucha demanda y de que estaba descuidando algo que por años había sido su pasión, ayudar a los más chiquitos. "Un día un papá me golpeó la puerta, me preguntó si no daba clases para nenas y eso me clavó un puñal. Al poco tiempo llegó otro papá. Entonces abrí un grupo de nenas y después uno de jóvenes".

Fue de esta forma que nació "Colores de oriente", su academia de danza en la que recibe a alrededor de 70 alumnas en la carrera de danzas árabes y ahora también clásica.

Las vivencias en un libro

Desde siempre estuvo conectada a otro tipo de arte, la escritura, y ahora también se permitió explorar esta otra parte de ella. "Escribo desde los diez años, siempre tuve esa veta artística. Este segundo libro es el resultado de este proceso de estos últimos siete años. La creatividad es un signo de salud, cuando se bloquea y sobre todo en un artista es un signo de que algo pasa".

En el 2021, presentó un proyecto a Emprendedor Cultural para poder editar, publicar y presentar su segundo libro. "Búsquedas, terapias y plenilunios, habla del trayecto de una mujer que debe hacer una mujer para hacer cambios radicales en su vida. No es de poesías biográficas, sino poesías que si bien fueron inspiradas en cosas muy fuertes que he vivido, sirven para cualquier mujer que quiera hacer un cambio", detalló Adriana. La presentación de su libro será dual ya que además de la lectura de las poesías, habrá bailarinas que le pondrán ritmo a las metáforas.

"Estoy muy emocionada, porque toda esta gente, la recitadora, la profesora de letras que ha hecho el comentario de mi libro me va mandando mensajes con poesías que les calaron hondo y eso me moviliza mucho", sentenció al autora. Quien no pueda acercarse mañana a la presentación, podrá adquirir un ejemplar en el local Pura Cepa, frente a la Casa Natal de Sarmiento.