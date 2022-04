¿Se viene el zonda a San Juan y luego el sur? habrán días de inestabilidad

viernes, 22 de abril de 2022 11:12

Frío, calor, zonda. El tiempo durante los próximos 7 días será muy inestable en todo el centro del país y San Juan no estará ajeno a esos constantes cambios.

Desde este sábado y hasta el viernes que viene habrán cambios que llevará a temperaturas extremas de mucho calor y de frío. Precisamente, el fenómeno más fuerte se dará el próximo domingo cuando se prevé que pueda haber zonda en San Juan, fenómeno que podría repetirse el martes.

Según el meteorológo Germán Poblete, las altas temperaturas llegarán después de que se de una masa de alta presión que se ubicará en el centro de Chile que tendrá su paralelo en Cuyo con una baja presión. Eso generará el viento zonda especialmente en los departamentos cordilleranos de San Juan y en menor medida en el resto de la provincia.

El viento zonda podría darse este domingo durante la tarde, cuando las máximas de temperaturas alcancen los 34 grados. Luego se espera una importante baja para el lunes pero que se revertirá al día siguiente con la llegada nuevamente del zonda para el martes con una máxima similar al domingo.

Ola de calor en todo el centro del país

Según publicó La Nación, el meteorólogo especialista en sistemas de alerta temprana, Mauricio Saldivar, reveló que todo el centro del país podría verse afectado por temperaturas que incluso podrían llegar a 40 grados.

“Será un periodo de más de tres días de temperaturas elevadas, lo que configuraría una ola de calor. Lo que me llama la atención es que en algunos sectores de la Argentina, después de esta ola de calor podría estar seguida por una ola de aire frío, aunque no en el mismo lugar. Pero algunos sectores tendrán calor y otros fríos, algo que no es tan frecuente. Vamos a tener muy altas temperaturas en el norte y muy frías en el sur. Vamos a tener un país de extremos”, dijo el investigador.

En tanto que el climatólogo e Investigador del Instituto Antártico Argentino, Alpio Costa, agregó: “Los modelos muestran que la ola de calor recaería en Formosa y Chaco, casi con seguridad, pero se podría extender a Santa Fe, Corrientes y otras provincias del noreste (...) Se viene un evento de calor, al menos, para la mitad norte del país".