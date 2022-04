Jueces y legisladores analizaron el Código Procesal de Familia

miércoles, 20 de abril de 2022 16:35

Los legisladores integrantes de la comisión de Justicia y Seguridad celebraron este miércoles una reunión en la que recibieron la visita de los tres jueces del fuero de Familia, Marianela López, Esteban De la Torre y Gustavo Almirón, con quienes analizaron distintos artículos y cuestiones inherentes al Código Procesal de Familia.

El encuentro tuvo lugar en la sala de reuniones ubicada en el segundo piso del Edificio Anexo y en la ocasión estuvieron presentes la titular de Justicia y Seguridad, diputada Celina Ramella junto al titular del bloque Justicialista y miembro de la comisión, Juan Carlos Abarca y los diputados Marcela Monti (vicepresidente de Justicia y Seguridad y presidente de Legislación y Asuntos Constitucionales); Fernanda Paredes, Florencia Peñaloza, Nancy Picón, Marcela Quiroga, José Luis Esteve, Leonardo Gioja y Edgardo Sancassani quienes dialogaron con los titulares del Primero, Segundo y Tercer Juzgado de Familia, Marianela López, Gustavo Enrique Almirón y Esteban de la Torre, respectivamente.

En tal sentido, la diputada Celina Ramella formuló un análisis al término del cónclave y destacó respecto del anteproyecto del Código Procesal de Familia que “realmente es muy novedoso, no hay muchas provincias que lo tengan y sin lugar a dudas va a simplificar y otorgar celeridad a las causas de familia” y puntualizó sobre el particular que “hemos invitado a los jueces de Familia para quitarnos algunas dudas, en particular por la especialidad del fuero y por las limitaciones propias que tienen dentro del juzgado”.

Continuó diciendo que “los jueces (de Familia) nos explicaban que cada uno de los tres tiene unas siete audiencias por día, con lo cual sería materialmente imposible no tan solo que participaran en forma presencial en cada una de esas audiencias, sino que además tienen que atender otras cuestiones”.

Con relación a la mecánica de la reunión, indicó Ramella que “hubo sugerencias por parte de los diputados integrantes de la comisión, más que nada en cuestiones inherentes a la técnica legislativa, que hemos trabajado con personal de Gestión Legislativa que, por supuesto, fueron recibidas por la Corte de Justicia y los jueces de Familia porque son cuestiones que no hacen al fondo”.

Finalmente, consultada respecto del Código Laboral, anunció que ya cuenta con despacho de la comisión de Justicia y Seguridad y en principio podría ser abordado su tratamiento en el transcurso de la Segunda Sesión del período ordinario, a cumplirse el próximo jueves 28 de abril.

Fuente: Cámara de Diputados