Emocionante: Sanjuanina conoció al veterano de Malvinas con quien se envió cartas durante la Guerra

sábado, 2 de abril de 2022 21:45

María Valeria Treo era una niña, de apenas ocho años, que estudiaba en el Colegio El Tránsito cuando estalló la Guerra de Malvinas. Su maestra les propuso que les escribieran cartas a los soldados argentinos para darles ánimos, y sin saber a quién le llegaría, la pequeña cumplió.

Ese simple papel le alegró el día al Teniente Coronel Carlos María Vergara quien por entonces era el 2do Jefe del Regimiento de Infantería 25. El 11 de mayo de 1982, desde las Islas Malvinas partió otra carta, con destino a la estudiante de primaria.

"Vos sos muy chiquita y no te imaginás lo contento que me puse al leer palabras tan bonitas. Quedate tranquila niña argentina del lejano San Juan, que nosotros vamos a defender las Malvinas y que el Ángel de la Guarda nos va a cuidar", le prometía Carlos en medio del conflicto bélico.

Esta es la carta que el Teniente Coronel Carlos María Vergara le envió a la Valeria Treo de tan solo ocho años.

Ella leyó la carta y volvió a leerla muchas veces a lo largo de los años. Aun cuando la Guerra ya había terminado, Valeria no se animaba a buscarlo, tal vez con el miedo de enterarse que le hubiese sucedido lo peor a aquel hombre que se tomó el tiempo de contestarle a una niña.

Pero algo cambió en ella hace dos años. Ahora es psicóloga y con otra visión sobre lo que había sucedido cuatro décadas atrás, se desligó de sus miedos, navegó por internet e hizo una llamada muy esperada. Del otro lado del "tubo", respondió un hombre cuyas primeras palabras fueron algo así como: "esperé 38 años por escuchar tu voz".

La sanjuanina que conoció a su "amigo por carta", un soldado en Malvinas

La ahora profesional, dialogó con Diario La Provincia SJ para relatar lo que ocurrió por entonces y ahora, en una fecha muy especial para ambos. "Nosotros escribíamos pero no sabíamos a quién le iba a tocar. Cuando las cartas les llegaban las repartían. Carlos recibió la mía, la de una chica de Buenos Aires y de un grupo de alumnos de Chubut que escribió en conjunto. Contestó las tres y cuando terminó la guerra visitó la escuela, también se contactó con la otra chica y yo nunca lo busqué y fue un gran error", confesó Valeria.

En su carta, él le pidió un favor que ella cumplió: "Quisiera que estudies mucho para que cuando seas grande, seas una mujer educada e instruida como quieren tus padres, tu maestra y tu República Argentina", le pidió a la que ahora es psicóloga deportiva.

Nuevamente una situación ligada a su educación, volvió a cruzar por su mente a este soldado. "Yo no sabía si estaba vivo o muerto y pasaron muchos años. Cada tanto agarraba la carta y la leía. Siempre me acordaba. En el 2020 empecé a estudiar la especialidad en docencia universitaria. En la materia Dimensión Política, nos hicieron hacer un trabajo donde teníamos que relacionar nuestra escolaridad con la situación política de esa época. Ahí vuelvo a recordar esta historia, la cuento en el trabajo y coloco la carta". Este sábado, el Teniente Coronel y la reconocida psicóloga sanjuanina se encontraron en un acto homenaje a los excombatientes de Malvinas en Salta.

Llegó a su casa, lo charló con su marido y sus hijos. Fue el más pequeño el que tomó la iniciativa de googlear su nombre. "Encontramos notas en el diario y tomé la decisión de llamarle a un ex combatiente de acá para que me ayudara a conseguir su teléfono. Él contactó a la hija de Carlos y le contó que yo lo estaba buscando. Una noche recibí el llamado de ella, me dijo 'ya sé que estás buscando a mi papá y estamos muy emocionados, ya le dije que vos apareciste y sabe que le vas a llamar'", recordó.

A partir de ahí comenzaron a reflotar las emociones y un sábado en la mañana decidió marcar un número de teléfono que esperó cuatro décadas por ser digitado. "Me saludó como si me conociera y me dijo 'hace 38 años que espero este llamado'. Cada vez que lo cuento se me pone la piel de gallina, fue muy fuerte. Estuvimos hablando casi una hora. Me encontré con una persona muy cálida, con un estado de ánimo excelente. Me preguntó cómo estaba compuesta mi familia, a qué se dedican. Mi sensación es que es una persona que conozco desde hace muchos años. Desde ahí empezamos a llamarnos".

El encuentro más esperado

Carlos escribió un libro en donde contó su experiencia en Malvinas, pero solo la parte buena, anécdotas que atesoró en medio de la Guerra. En un capítulo habla sobre las tres cartas que recibió y tras ponerse en contacto con la sanjuanina, le agregó un anexo que tituló "Y llegó Valeria", en donde relató esta especie de encuentro virtual que tuvo lugar en medio de una pandemia.

Se conocieron por carta, se hicieron amigos íntimos por teléfono, pero ahora faltaba algo muy importante: un abrazo. Finalmente, minutos antes de que se cumplieran los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, Valeria aterrizó en Salta y le dio un gran abrazo a ese soldado que sin conocerla y en pleno conflicto bélico le respondió la carta. Ese hombre cumplió la promesa de defender la República y ella, de convertirse en alguien que con educación pudiese cumplir el mismo rol. Este año, Carlos Vergara participó de los actos en su honor escoltado por su hija Carolina, la sanjuanina Valeria Treo y Gabriela Mogica, la otra niña que le escribió una carta hace 40 años.