Conmemoraron los 79 años del levantamiento del ghetto de Varsovia

martes, 19 de abril de 2022 21:15

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, legislador Eduardo Cabello, encabezó durante la mañana el acto conmemorativo por el 79º aniversario del levantamiento del ghetto de Varsovia. La cita fue cumplida en el monumento que evoca la memoria del Holocausto, ubicado Ignacio de la Roza y España.

Estuvo presente el diputado Sergio Miodowsky; el ministro de Gobierno, Alberto Hensel; el presidente de la Sociedad Israelita de San Juan, Leonardo Siere; el secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (A.Pe.L.), Sergio Peralta; concejales del municipio de la Capital; entre otros funcionarios.

En la ocasión, el titular de la Sociedad Israelita recordó “hacia 1943 ocurrió el levantamiento. En ese momento la humanidad no estaba a la altura de las circunstancias y la indiferencia hizo posible que pasara lo que pasó. Esos seis durmientes que recuerdan a seis millones de judíos asesinados, entre ellos un millón y medio eran niños. Este monumento nos recuerda permanentemente a todos los sanjuaninos que lo visitan, que se convocan en este espacio de encuentro, que si todos y cada uno de nosotros nos acercamos y nos miramos en esta placa que es un espejo, nos damos cuenta que podríamos haber sido cualquiera de nosotros”.

Seguidamente destacó la importancia de la educación, el compromiso y la acción de reunirse hoy para firmar un convenio con el gobierno para construir una sociedad fraterna a través de la educación “no podemos permitirnos nunca más la indiferencia”, concluyó Leonardo Siere.

Por su parte, el ministro de Gobierno sostuvo que “realizar este acto en este espacio de la ciudad que está vinculado estrictamente con la memoria de uno de los pasajes más oscuro de la historia de la humanidad. No existe ninguna duda por todo lo que ha significado en vidas, o en persecución, exclusión, en coartar posibilidades a una gran cantidad de hermanos. Nosotros estamos acá siempre acompañando y desde el gobierno de la provincia estamos absolutamente convencidos de que hay una sola manera para construir una sociedad mejor y esta manera es a través de la tolerancia, de la concordia, del respeto estricto a la dignidad de la persona donde no hay ningún tipo de diferenciación. San Juan en este sentido es un gran ejemplo, porque trabajamos todos los días, todos juntos de una manera absolutamente integrada, inclusiva por lo que creemos que es el destino de nuestra tierra”.

Luego, dijo que “a setenta y nueve años del levantamiento del ghetto de Varsovia, sin lugar a dudas, es un hecho que tiene que ver con una clara expresión de la lucha por la vida y la dignidad de las personas. Hay que seguir trabajando para mantener viva la memoria de este episodio lamentable de la humanidad. Hay que formar para la paz, la tolerancia, la diversidad, para el encuentro, para que cada uno pueda hacer su aporte para la construcción de una sociedad mejor. Por eso, vamos a generar a través de la firma de este convenio la cooperación necesaria entre el gobierno de la provincia, y la Sociedad Israelita, a través de procesos educativos, seminarios, encuentros, charlas para que hagamos el aporte que nos corresponden para mantener viva la memoria de que en la humanidad no debe producirse nunca más estos hechos lamentables”.

A su turno, el diputado Eduardo Cabello expresó que “este convenio que hace el ministro conjuntamente con la Sociedad Israelita nos va permitir que estemos recordando constantemente que esos valores se enseñen sin fanatismos, porque allí es donde se pierde la enseñanza, cuando el fanatismo empieza a jugar. Somos todos seres humanos, todos hemos sido creados por un Creador, y debemos seguir confiando que hay gente que tiene el corazón todavía para la paz. Y el que tenga el odio, como decía recién el padre, pedirle misericordia para que no haga esos actos”.

Por último, transmitió el saludo del vicegobernador que no ha podido estar presente por cuestiones de agenda y sostuvo que “vamos a seguir haciendo desde nuestro sector, nuestro aporte, para que no volvamos de nuevo para atrás, no volvamos a cometer estos errores. San Juan por lo menos no lo quiere hacer y vamos a seguir trabajando en conjunto para la paz. Necesitamos instalar en la sociedad que solamente nos va a sacar adelante, nos va unir y dar valores, el amor, lo demás no cuenta si no hay amor”.

Sobre el Levantamiento de Varsovia

Durante el holocausto, muchos judíos de los ghettos de Europa oriental intentaron organizar la resistencia contra los alemanes y se equiparon con armas obtenidas de contrabando y caseras. Entre 1941 y 1943, los movimientos de la resistencia conformaron aproximadamente cien grupos judíos. El intento más famoso de resistencia judía contra los alemanes en una lucha armada tuvo lugar en el ghetto de Varsovia.

El verano de 1942, alrededor de 300.000 judíos fueron deportados de Varsovia a Treblinka. Cuando los informes sobre los asesinatos en masa en el centro de exterminio se filtraron en el ghetto de Varsovia, un grupo de sobrevivientes, en su mayoría jóvenes, formó una organización llamada Z.O.B. (por su nombre en polaco Zydowska Organizacja Bojowa que significa Organización Judía de Combate). Esta entidad emitió una proclama que llamaba al pueblo judío a resistirse a ir a los vagones del ferrocarril. En enero de 1943, los combatientes del ghetto de Varsovia abrieron fuego contra las tropas alemanas cuando intentaban arrestar a otro grupo de habitantes del ghetto para deportarlos. Los combatientes utilizaron un pequeño arsenal de armas que habían introducido de contrabando en el ghetto. Después de algunos días, las tropas se retiraron. Esta pequeña victoria inspiró a los combatientes del ghetto a prepararse para una resistencia futura.

El 19 de abril de 1943, comenzó el levantamiento del ghetto de Varsovia después de que la policía y las tropas alemanas ingresaran para deportar a los habitantes sobrevivientes. Setecientos cincuenta combatientes lucharon contra los alemanes, que estaban bien entrenados y tenían mucho armamento. Los combatientes del ghetto pudieron mantenerse durante casi un mes, pero el 16 de mayo de 1943, el levantamiento terminó. Lentamente, los alemanes habían aplastado la resistencia. De los más de 56.000 judíos capturados, aproximadamente 7.000 fueron fusilados, y los restantes fueron deportados a campos.

Fuente: Cámara de Diputados