Examen de ingreso al Poder Judicial: a 24 horas del cierre de inscripción hay más de 7.700 inscriptos

lunes, 18 de abril de 2022 13:23

Este martes al mediodía cierra el plazo de inscripción para los aspirantes a ingresar a trabajar al Poder Judicial de San Juan. A menos de 24 horas del cierre de ese plazo, ya hay más de 7.700 inscriptos y desde la organización calculan que podría llegar a 8 mil los interesados anotados para rendir.

Así lo indicó Lucas Caballero, subdirector de Recursos Humanos del Poder Judicial, quien explicó que "hubo un incremento importante de las inscripciones el fin de semana".

"El número de inscriptos es similar a las anteriores. Tal vez hubo antes más inscriptos pero cuando fue la etapa de ratificación, ese número bajó", señaló Caballero en radio AM1020.

Caballero indicó que mañana al mediodía también cierra la inscripción para cumplir el cupo para personas con alguna discapacidad que quiera ingresar. Este sector tendrá tiempo de acreditar dicha condición también hasta mañana al mediodía. Una vez cumplido esto, recibirán un examen que contemple la situación planteada.

La próxima etapa será la de los exámenes que son de dactilografía, ortografía y conocimiento. "La fecha exacta aún no la dispuso la Corte. La idea es que se tenga un tiempo prudencial para que las personas inscriptas tengan la posibilidad de estudiar bien el cuadernillo. Calculamos un mes para rendir ese examen de conocimiento. Si se superan los exámenes se pasa a la siguiente etapa. Si no se aprueba queda eliminado y no hay recuperación", finalizó.

Discapacidad

Las personas con discapacidad que se inscribieron en el Concurso de Ingreso a Planta Permanente del Personal Administrativo y Técnico del Poder Judicial, deberán presentar el certificado que así lo acredite, dispuesto en el Artículo 7 del Anexo del Acuerdo General Nº 50/2022, a los fines de elaborar las pruebas para el ingreso acorde al tipo de discapacidad.

La presentación debe realizarse ante la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, ubicada en el edificio de Tribunales (Rivadavia 473 Este, Capital; segundo piso, ala Sur); en horario de 7 a 13 h. y de 14.30 a 19.30 h.

Tienen tiempo hasta la hora 12 (mediodía), del martes 19 de Abril. Las personas que no presenten el certificado correspondiente en los plazos y horarios no contarán con una prueba adaptada. Si bien podrán rendir el Concurso de Ingreso, no tendrán un examen acorde a su discapacidad.